عقيلة صالح يجتمع مع عميد طبرق ويبحث معه مشاكل البلدية

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مع عميد بلدية طبرق، فرج بوالخطابية، اليوم الإثنين، إذ بحثا مشاكل الصرف الصحي والمياه والمباني المتعثرة داخل نطاق البلدية.

وقالت البلدية إن الاجتماع بمدينة القبة، وتناول عدداً من الأمور التي تواجه البلدية، بحضور عضو المجلس التسيري عبدالكريم بوطابونة، ومدير عام مركز طبرق الطبي فرج الجالي.

احتياجات مركز طبرق الطبي محل نقاش

وتحدث عميد البلدية عن احتياجات مركز طبرق الطبي من المعدات والأجهزة والأدوية اللازمة، لدعم المركز من أجل تقديم الخدمات لكل المواطنين، مشيرًا إلى صيانة المعهد العالي للنفط.

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رئيس مجلس النواب يؤكد اهتمامه بمتطلبات طبرق

وأكد صالح اهتمامه بكل متطلبات طبرق ووضعها في أولويات المجلس، كما أجرى اتصالات مع الجهات المختصة لحثها على حل المشاكل المتعلقة بالبلدية.

والسبت الماضي، زار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي طبرق للقاء عدد من الأعيان والحكماء في المدينة وعمداء بلديات المنطقة الشرقية،

جانب من لقاء عقيلة صالح مع بوالخطابية في القبة، 21 نوفمبر 2022. (بلدية طبرق)