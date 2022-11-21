تراجع الدولار واليورو في التعاملات المسائية بالسوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

انخفض سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية، مساء اليوم الإثنين إلى 5.16 دينار، مقارنة بـ 5.17 دينار المسجلة ظهر اليوم.

كما تراجع سعر صرف اليورو إلى 5.28 دينار من 5.29 دينار بين الساعة 4:50 مساءً، والواحدة ظهرًا، فيما استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند 6.05 دينار، وفق تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

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كذلك، لم يتغير سعر صرف كل من الليرة التركية التي سجلت 0.28 دينار، والدينار التونسي الذي سجل 1.63 دينار ليبي.، وهي ذاته أسعار تعاملات الظهيرة.

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