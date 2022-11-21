عون يناقش آليات تنفيذ مشروع غاز المدينة في زيارة لشركة نقل وتوزيع الغاز

القاهرة - بوابة الوسط

زار وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون مقر الشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز، اليوم الإثنين، إذ جرت مناقشة آليات تنفيذ مشروع غاز المدينة وإحيائه من جديد.

وقالت وزارة النفط في بيان إن الزيارة شملت مناقشة أهم المشاريع التي قامت الشركة بتنفيذها وذلك من خلال العرض المرئي الذي قدّم من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة و المدراء العامون ومدراء الإدارات بها.

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حديث عن تغذية شركة نقل الغاز لمحطة كهرباء السرير

كما جرى الحديث عن الخطوط التي أنشأت من قبل الشركة لتغذية محطات الكهرباء مثل محطة السرير الكهربائية، علما أن الشركة نقلت تبعيتها أخيرا إلى الوزارة .

من جانبه، أشاد عون بـ«الجهود التي تقوم بها الشركة رغم شحّ الميزانيات المتوفرة لديها»، واعدا بتقديم «كل الدعم للتغلب على الصعوبات التي تواجه الشركة لانجاز مشاريعها وفقاً لما يكفله القانون من تشريعات منظمة للعمل».