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دبلوماسي إيطالي يدعو إلى التنسيق بين روما وباريس لـ«تحرير» ليبيا من التدخل الخارجي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 نوفمبر 2022, 05:00 مساء
دبلوماسي إيطالي يدعو إلى التنسيق بين روما وباريس لـ«تحرير» ليبيا من التدخل الخارجي
سفير إيطاليا السابق لدى «ناتو» يدعو ميلوني إلى التنسيق مع فرنسا بشأن ليبيا. (ديكود39)
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دعا السفير الإيطالي السابق لدى حلف شمال الأطلسي «ناتو» ستيفانو ستيفانيني، حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إلى التنسيق مع فرنسا في ليبيا «للحد من التدخل الخارجي» هناك، معتبراً أن استئناف العلاقات الاقتصادية والتجارية مع ليبيا «لا يتطلب سوى إعادة تنشيطها».

وقال ستيفانيني، في تصريح نقله موقع «ديكود 39» الإيطالي، اليوم الإثنين، «لا يوجد بلد يلخص الديناميكيات الثلاث الأمن والطاقة والهجرة أكثر من ليبيا»، لأنها «دولة ترتبط إيطاليا بها بعلاقات قوية جدًا وقرب جغرافي ومصالح موحدة وإمكانات للتآزر الاقتصادي والتجاري».

العلاقات الليبية - الإيطالية
وأضاف ستيفانيني أن «ليبيا مستقرة تنفتح على استئناف العلاقات الاقتصادية والتجارية التي لا تتطلب سوى إعادة تنشيطها»، مشيراً إلى أن روما أبقت على سفارتها في طرابلس خلال الأزمة الليبية وهي الدولة الأوروبية والغربية الوحيدة التي قامت بذلك ولم تغلقها إلا لما يزيد قليلاً عن عام.

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ويرى الدبلوماسي الإيطالي أن «لاعبين آخرين مثل روسيا وتركيا دخلوا إلى المشهد الليبي واكتسبوا نفوذًا من خلال دعمهم أطراف النزاع الليبي»، فيما دعمت إيطاليا الأمم المتحدة، داعياً إلى ضرورة مواصلة العمل في الميدان مع جميع الأطراف الليبية وإعادة العلاقات والتعاون الاقتصادي والتجاري.

التنسيق بين إيطاليا وفرنسا بشأن ليبيا
وعلى الصعيد الدبلوماسي، شدد ستيفانيني على «ضرورة العمل بالتنسيق مع الدولة الأخرى التي لها وجود ونفوذ وهي فرنسا»، معتبراً أن ليبيا «سبب آخر لضرورة تجديد الحوار مع باريس» التي شهدت العلاقات معها توتراً في الأيام الأخيرة على خلفية أزمات المهاجرين.

ويرى الدبلوماسي الإيطالي أن كلا من فرنسا وإيطاليا يمكنهما «السعي للتصدي للتأثيرات الخارجية التي تدفع باتجاه التفكك مع دعم عملية الحوار والمصالحة الوطنية تحت مظلة الأمم المتحدة» في ليبيا.

وتابع: «لكن دعونا لا نتوقع أن تأتي المبادرة من بروكسل. علينا تحفيزها ومحاولة جعل باريس وبرلين إلى جانبنا وربما إشراك لندن»، مشدداً على ضرورة «جعل الهدف الجيوسياسي والأمني ​​هو تحرير ليبيا قدر الإمكان من التدخل الخارجي» وفق الموقع الإيطالي.

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