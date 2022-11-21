الكوني يبحث الفرص الاقتصادية بالجنوب الليبي مع القائم بالأعمال الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني والقائم بالأعمال الأميركي ليزلي أوردمان «الفرص الاقتصادية والمشاركة السياسية للمنطقة الجنوبية».

القائم بالأعمال الأميركي يؤكد الحاجة إلى استعادة مسار انتخابي قابل للحياة

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب السفارة الأميركية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وقال أوردمان “لقد سررت للغاية بلقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي الكوني في تونس». وأضاف «ناقشنا أهمية تعزيز الاستقرار والفرص الاقتصادية والمشاركة السياسية للمنطقة الجنوبية لليبيا وكذلك الحاجة إلى استعادة مسار انتخابي قابل للحياة».

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ويوم السبت، اجتمع الكوني مع ممثلين عن المكون الاجتماعي لطرابلس الكبرى اليوم السبت، وناقشوا مسألة «إنهاء المراحل الانتقالية التي أربكت المشهد السياسي»، ومحاور المؤتمر الجامع للمصالحة المرتقب عقده خلال الأيام المقبلة. وقال المجلس الرئاسي في بيان إن ممثلي المكون الاجتماعي «أعلنوا ترحيبهم الكامل برؤية الكوني الممثلة في إعادة العمل بنظام المحافظات، لما له من أهمية ومساهمة في استقرار ليبيا، والابتعاد عن المركزية التي تعيق بناء الدولة».