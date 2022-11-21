تركيا تنظم دورات تدريبة لمنتسبي «داخلية الوحدة الوطنية»

القاهرة - بوابة الوسط

اتفقت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، صباح اليوم الاثنين، مع المستشار الأمني بالسفارة التركية لدى ليبيا على إعداد دورات تدريبية تخصصية لمنتسبي وزارة الداخلية وإقامة دورات تدريبية داخلية وإعداد مدربين لتوطين التدريب والمعرفة.

جاء ذلك خلال ترؤس وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، لواء محمود سعيد، اجتماعاً بحضور أعضاء اللجنة الليبية بشأن التعاون الليبي التركي في المجالات الأمنية، والمستشار الأمني بالسفارة التركية لدى ليبيا، بمقر إدارة العلاقات والتعاون بالوزارة.

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وتناول الاجتماع عدة محاور، وعلى رأسها محور التدريب والتعاون المشترك بين وزارتي الداخلية الليبية والتركية، وفق بيان لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية.

مباحثات أمنية مع مستشار وزارة الداخلية التركية

وفي نوفمبر الجاري، أجرى مسؤولون من وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في العاصمة طرابلس، مباحثات أمنية مع مستشار وزارة الداخلية التركية، العقيد محمد ساورا وضابط اتصال الوزارة، وسكرتير ثالث بوزارة الخارجية.

وقالت وزارة الداخلية إن الاجتماع «تناول مناقشة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال العمل الأمني وعلى الأخص المواضيع المتعلقة بالبرامج التدريبية على الصعيدين الداخلي والخارجي للرفع من مهارات وقدرات منتسبي الوزارة بمختلف مكوناتها وتدريبهم لمكافحة الجرائم كافة، والمحافظة على الأمن بما يلبي تطلعات وزارة الداخلية».

اجتماع برئاسة وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة بحكومة الوحدة الوطنية لواء محمود سعيد، 21 نوفمبر 2022. (وزارة الداخلية)

اجتماع برئاسة وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة بحكومة الوحدة الوطنية لواء محمود سعيد، 21 نوفمبر 2022. (وزارة الداخلية)

اجتماع برئاسة وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة بحكومة الوحدة الوطنية لواء محمود سعيد، 21 نوفمبر 2022. (وزارة الداخلية)