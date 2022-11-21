8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض إصابة ثماني حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 20 نوفمبر الجاري.

وأوضح المركز في بيان اليوم الإثنين أنه تسلم 234 عينة للكشف عن الإصابة بالفيروس، جرى فحصها بتقنية «Real Time PCR»، وجاءت نتيجة 226 منها سلبية.

تعافي 4 حالات.. ولا وفيات

وأشار المركز إلى تعافي أربع حالات، مع عدم تسجيل أية وفيات، لافتا إلى أن نسبة الحالات الموجبة من إجمالي من جرى فحص عيناتهم بلغت 3.4%.

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وبذلك، وصل إجمالي الإصابات منذ وصول فيروس كورونا إلى ليبيا في مارس 2020 إلى 507 آلاف و78 حالة، لا يزال 43 حالة منها نشطا، فيما تعافى 500 ألف و598 حالة، وتوفي 6 آلاف و437 حالة.