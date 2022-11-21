«سبها الطبي»: وفاة طفل مصاب بالتهاب السحايا.. وتدهور حالة اثنين آخرين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز سبها الطبي وفاة طفل لم يتجاوز العامين، كان يتلقى العلاج في غرفة العناية المركزة بقسم الأطفال، متأثرا بإصابته بمرض التهاب السحايا.

وأشار المركز إلى وجود طفلين آخرين «في وضع صحي متدهور»، أحدهما لم يتجاوز عمره 45 يوما، حسب بيان على صفحته بموقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

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وأعرب المركز عن تخوفه من «انتشار التهاب السحايا» بين الأطفال بهذه الأعمار الصغيرة، داعيا أولياء الأمور إلى الإسراع في التوجه للمرافق الصحية القريبة حال حدوث نزلات معوية للأطفال أو اشتباه بحدوث تسمم غذائي.