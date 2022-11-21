بعد تهديدات متمردين يتمركزون في ليبيا.. روسيا توضح أسباب دعوة مواطنيها للامتناع عن السفر إلى تشاد

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

أرجعت وزارة الخارجية الروسية، دعوة مواطنيها للامتناع عن السفر إلى تشاد، لاستمرار الوضع السياسي غير المستقر هناك، وتهديدات المتمردين المتمركزين في ليبيا.

وحثت الخارجية الروسية على الامتناع عن السفر دون ضرورة قصوى إلى جمهورية تشاد، حتى تطبيع الوضع بشكل كامل هناك، وفق تصريح نائب مدير إدارة الإعلام بالوزارة، إيفان نيتشايف، المنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة، الإثنين.

وأفادت موسكو بأن الحالة الأمنية في تشاد «لا تزال صعبة» حيث تتواصل «تهديدات مقاتلي المعارضة المسلحة المتمركزين في الجارتين ليبيا والسودان باجتياح أراضيها».

وأشار البيان إلى مواجهة الجيش التشادي الجماعات المتطرفة مثل «بوكو حرام» و«داعش»، التي تتزايد أنشطتها الإرهابية في منطقة بحيرة تشاد.

وتشترك تشاد في حدود برية واسعة مع ليبيا ونيجيريا والكاميرون والنيجر وأفريقيا الوسطى والسودان، وتشهد اضطرابات أمنية بسبب استقرار عدد كبير من المتمردين في الأراضي الليبية والسودانية، إلى جانب نشاط المهربين والمنقبين عن الذهب المزعزع لأمن المنطقة.