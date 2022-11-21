انخفاض اليورو أمام الدينار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

انخفض سعر العملة الأوروبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وتراجع سعر اليورو إلى 5.29 دينار مقابل 5.32 دينار أمس، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.

بينما حافظ سعر الدولار على مستوى 5.17 دينار، واستقر الجنيه الإسترليني عند 6.05 دينار.