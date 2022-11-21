انخفاض اليورو أمام الدينار في السوق الموازية...

انخفض سعر العملة الأوروبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.
وتراجع سعر اليورو إلى 5.29 دينار مقابل 5.32 دينار أمس، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.
بينما حافظ سعر الدولار على مستوى 5.17 دينار، واستقر الجنيه الإسترليني عند 6.05 دينار.
سعر الليرة التركية مقابل الدينار الليبي
ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.28 دينار، والعملة التونسية التي بيعت بـ1.63 دينار، وهبط سعر كسر الذهب (عيار 18) إلى 512 دينارا مقابل 5.17 دينار أمس للغرام.
تعليقات