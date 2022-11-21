بالصور| وصول أولى رحلات الخطوط الليبية مطار الكفرة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مطار الكفرة الدولي، اليوم الإثنين، وصول أولى الرحلات المجدولة للمطار، مشيرا إلى أن الرحلة تابعة للخطوط الجوية الليبية بقيادة الكابتن عادل حدوث.

ودعت إدارة المطار باقي الشركات إلى «تسيير رحلات من وإلى هذه المدينة التي عانى أهلها الصعوبات في ظل تهالك الطريق البري.

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استئناف الرحلات من بنغازي إلى الكفرة

ويوم السبت، أعلنت الخطوط الجوية الليبية استئناف رحلاتها من بنغازي إلى الكفرة، بمعدل رحلة واحدة كل أسبوع، بداية من اليوم الإثنين. وقالت الشركة إن هذه الخطوة تأتي ضمن خطـة ربط الجنوب الليبي بالشمال والشرق والغرب، كما تهدف إلى تخفيف أعباء السفر والتنقل عبر الصحراء على المواطنين.



رحلة الخطوط الجوية الليبية لدى وصولها مطار الكفرة الدولي ، 21 نوفمبر 2022. (الصفحة الرسمية للمطار)

طاقم رحلة الخطوط الجوية الليبية عقب وصولها مطار الكفرة الدولي ، 21 نوفمبر 2022. (الصفحة الرسمية للمطار)