سكان درنة يشعرون بهزة أرضية ليل «الأحد - الإثنين»

القاهرة ـ بوابة الوسط: الحسين المسوري

شعر سكان مدينة درنة بهزة أرضية ليل «الأحد - الإثنين» استمرت ثوانٍ معدودة، كما شعر به سكان مدن وقرى الجبل الأخضر في شرق البلاد.

وقال أستاذ الجغرافيا بجامعة درنة الأكاديمي، مرعي الفخاخري لـ«بوابة الوسط»، الإثنين، «لقد شعرنا بهزة أرضية في مدينة درنة في الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل»، مشيرًا إلى أن الهزة عبارة عن «موجة ارتدادية لزلزال ضرب جزيرة كريت جنوب اليونان بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر وفقًا لمركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطى».

الهزة شعر بها سكان مطروح والقاهرة

وتناقل رواد الصفحات الليبية مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» في ليبيا، فجر الإثنين، أنباء عن شعور سكان شرق البلاد بالهزة، كما شعر بها أيضًا سكان مطروح والقاهرة في مصر، فيما لم ينشر المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء بطرابلس أي بيان بالخصوص.

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وتتكرر الهزات الأرضية من حين لآخر في المدن والقرى الواقعة على الساحل الليبي شرق البلاد نتيجة لموجات ارتدادية للزلازل التي تضرب جنوب اليونان خاصة جزيرة كريت.