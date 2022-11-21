النائب العام: ضبط تعديات على مشروع النخيل والزيتون ومقر صيانة المعدات الزراعية في سبها

القاهرة - بوابة الوسط

كشف النائب العام «وقائع التعدي على مشروع النخيل والزيتون، ومقر صيانة المعدات والآليات الزراعية في مدينة سبها» خلال النصف الأخير من سنة 2022، مشيرا إلى «إزالة مظاهر الغزو، وإثبات مخالفة القواعد الناظمة لاستخراج المواد من ثمانية محاجر، ومباشرة التدابير الممهِّدة للتحقيق الابتدائي».

وحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام، أمس الأحد، فقد وجه النائب العام المستشار، الصديق الصور، بمواصلة إجراءات رصد وحصر التعديات والتجاوزات، واتخاذ إجراءات الاستدلال حيالها، حتى إنجازها في أوقات تتلاءم مع غاية تحريك ورفع الدعوى الجنائية في مواجهة الآثمين».

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حصر حالات التعدي على أراضي الدولة في سبها

ولفت البيان إلى أن «عناصر فرع جهاز الشرطة الزراعية - سبها، باشروا تحت إشراف مكتب المحامي العام، تنفيذ تعليمات المستشار النائب العام القاضية بإجراء تدابير حصر حالات التعدي على الأراضي العائدة للدولة، ورصد الخروقات لقواعد تنظيم استثمار أموال الدولة الموجودة في المناجم والمحاجر».

وفي 13 نوفمبر، أعلنت النيابة العامة إزالة تعديات على 34 عقارا مملوكا للدولة في مدينة سبها، مشيرة إلى أن هذا الإجراء بغية «كف يد المتعدين على العقارات المملوكة للدولة». وقال بيان النيابة إن «سلطة التحقيق تصدَّت لوقائع ظهور بعض الأشخاص بمظهر مالكي بعض العقارات المملوكة للدولة؛ والاعتداء على المخططات المعتمدة في مدينة سبها».