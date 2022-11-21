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السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 نوفمبر 2022, 11:23 صباحا
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني
مقر مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)
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تباينت أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وارتفع متوسط سعر صرف العملة الأميركية إلى 4.91 دينار مقابل 4.90 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وتراجع سعر اليورو إلى 5.05 دينار مقابل 5.06 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 5.81 دينار مقابل 5.82 دينار أمس.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي
وبالنسبة لأسعار العملات العربية، ثبت سعر الريال السعودي عند 1.30 دينار، وكذلك الدرهم الإماراتي عند 1.33 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار.

واستقرت الليرة التركية عند مستوى 0.26 دينار، واليوان الصيني عند 0.68 دينار.

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