بقدرة 250 ميغاوات.. دخول الوحدة السادسة بمحطة الزويتينة على الشبكة الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء دخول الوحدة الغازية السادسة بمحطة كهرباء الزويتينة على الشبكة الكهربائية بقدرة إنتاجية 250 ميغاوات.

وجاء ذلك بعد إتمام أعمال الصيانة لها، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

تشغيل الوحدة الأولى بمحطة السرير

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت الشركة دخول الوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء السرير على الشبكة بقدرة إنتاجية 250 ميغاوات أيضًا.

- بدء الاختبارات التشغيلية للوحدة الرابعة بمحطة كهرباء الزويتينة الغازية

- بقدرة 250 ميغاوات.. دخول الوحدة الأولى بمحطة السرير على الشبكة الكهربائية

كما بدأت الفرق الفنية التابعة للشركة، في العاشر من نوفمبر الجاري، الاختبارات التشغيلية للوحدة الرابعة بمحطة الزويتينة بعد إجراء العمرة الجسيمة لها والتي استمرت لعدة أسابيع.