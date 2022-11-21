ضبط متهم بالإتجار في المخدرات ومصنع للخمور بالخمس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الأحد، ضبط مصنع للخمور في منزل أحد المتهمين بالإتجار بالمخدرات خلال عملية مداهمة في مدينة الخمس، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتحريز المضبوطات.

وأضافت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن أعضاء وحدة البحث الجنائي الخمس جمعوا معلومات حول المدعو «ن م ع»؛ كونه مطلوبًا على ذمة قضية مخدرات لدى النيابة العامة.

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مضبوطات بحوزة المتهم

وبعد رصده وتحديد مكان وجوده، جرى تنفيذ مداهمة المكان وضبطه، وذلك بالتنسيق مع النيابة العامة، حيث كان بحوزته سلاح ناري نوع بندقية صيد وذخيرة وقنبلة يدوية، وأنواع أخرى من المتفجرات، ومخدرات نوع حشيش، وحبوب مخدرة، ومبالغ مالية من العملة الليبية، وفق بيان وزارة الداخلية.

وأثناء المداهمة عثرت القوات على مصنع لصناعة الخمور في إحدى الحجرات، بالإضافة إلى عدد من البراميل سعة عشرين لتر، وأخرى سعة 200 لتر مملوءة بالخمور، بالإضافة إلى مواد وأدوات تستخدم في تصنيعها، بما في ذلك أسطوانات غاز الطهي.

جانب من المضبوطات بحوزة المتهم (وزارة الداخلية)

جانب من المضبوطات بحوزة المتهم (وزارة الداخلية)

جانب من المضبوطات بحوزة المتهم (وزارة الداخلية)