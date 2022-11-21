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وزارة الاقتصاد تبحث آلية تفعيل الاتفاق التجاري مع تونس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 نوفمبر 2022, 01:21 صباحا
وزارة الاقتصاد تبحث آلية تفعيل الاتفاق التجاري مع تونس
جانب من اجتماع بوزارة الصناعة والتجارة برئاسة الوزير محمد الحويج، الأحد 20 نوفمبر 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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ناقش اجتماع عقده وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويد، اليوم الأحد، آلية تنفيذ محضر الاجتماع الذي جرى توقيعه خلال زيارة الوفد الوزاري التونسي، بشأن التعاون التجاري بين البلدين.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية لشؤون المنظمات والتعاون الدولي عمر الكتي، ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الاقتصاد والتجارة، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

تسهيلات لرجال الأعمال والمستثمرين
واستعرض اللقاء البرنامج التنفيذي لبنود الاجتماع مع الجانب التونسي، والذي يهدف إلى رفع مستوى التعاون التجاري وتقديم التسهيلات اللازمة لرجال الأعمال والمستثمرين، وتسهيل حركة المسافرين عبر المنافذ بالتنسيق مع جهات الاختصاص في البلدين.

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منطقة اقتصادية حدودية
يشار أن محضر الاجتماع يتضمن تشكيل فريق عمل مشترك يتولى وضع دراسة لإنشاء منطقة اقتصادية حدودية مشتركة «رأس جدير»، وكذلك تسهيل معاملات رجال الأعمال الليبيين والمتمثلة في الإجراءات الإدارية والمالية، وحرية انسياب السلع بين البلدين مع رفع جميع قرارات الحظر الخاصة بذلك.

رؤية للأمن الغذائي والدوائي.. وإجراءات للاستيراد والتصدير
كما يتضمن تشكيل فريق عمل مشترك لوضع رؤية للأمن الغذائي والدوائي في البلدين، والعمل على دعوة رجال الأعمال الليبيين والتونسيين للمشاركة والاستثمار في مشاريع البنية التحتية المقامة في البلدين، والتأكيد على تطبيق اتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادتي المطابقة والجودة، وتسهيل إجراءات دخول السلع والبضائع ذات المنشأ الأجنبي الموردة إلى ليبيا عبر المنافذ التونسية، وإبرام اتفاق توأمة بين مجلس المنافسة الليبي ونظيره التونسي.

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