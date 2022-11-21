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شاهد في «اقتصاد بلس»: آثار ليبية مسروقة تباع في المزادات العالمية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 نوفمبر 2022, 12:48 صباحا
شاهد في «اقتصاد بلس»: آثار ليبية مسروقة تباع في المزادات العالمية
برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (WTV)، الأحد 20 نوفمبر 2022
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الأحد، الضوء على تحقيق فرنسي يكشف عن آثار ليبية مسروقة تباع في المزادات العالمية في فرنسا ولندن، في حين دمّر المهربون أجزاء من الآثار المسروقة حتى لا يعرف أن مصدرها ليبيا.

وأفاد تحقيق بثته قناة «تي أف 1» الفرنسية بأن المكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية الفرنسي ضبط تمثالاً رومانيًا مسروقًا من مدينة ليبية أثرية لم يسمها، مشيرًا إلى أن مهربي الآثار يستغلون الحروب أو عدم الاستقرار السياسي لنهب المواقع الأثرية قبل إعادة بيع هذا التراث مقابل أسعار خيالية.

- «المركزي بالبيضاء» يصدر توضيحا بشأن ضبط عملة مزورة فئة 50 دينارا

قضية «العملة المزورة»
وبشأن قضية «العملة المزورة»، أشار البرنامج إلى بيان المصرف المركزي البيضاء، الذي اتهم فيه نظيره في طرابلس بتهييج الرأي العام، وذلك ردًا على إعلان الأخير ضبط عينات من عملة نقدية مزورة فئة 50 دينارا، ليست مطابقة لمواصفات العملة المطبوعة في روسيا، وإحالة بلاغ بالخصوص إلى مكتب النائب العام.

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