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دورة في التحقيق الجنائي بمديرية أمن أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف الأحد 20 نوفمبر 2022, 11:16 مساء
دورة في التحقيق الجنائي بمديرية أمن أجدابيا
جانب من الدورة التدريبية (مديرية أمن أجدابيا)
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انطلقت في مديرية أمن أجدابيا، اليوم الأحد، دورة في مجال التحقيق الجنائي، مستهدفة عددًا من الضباط وضباط الصف والأفراد بالمديرية.

وقالت المديرية، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، إن الدورة تستمر أسبوعين، يُجرى من خلالها التطرق للإجراءات الجنائية وقانون الشرطة وقانون العقوبات الليبي، وشرح مفصل لاختصاصات مأموري الضبط القضائي وكيفية فتح محاضر جمع الاستدلالات وتطبيق ذلك عمليًا.

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وأشارت إلى أنه في نهاية الدورة سوف يحصل المتدرب على شهادة التحاق بدورة المديرية للتحقيق الجنائي للاستفادة من المتأهلين في وحدات التحقيق بأقسام ومراكز الشرطة بالمديرية.

جانب من الدورة التدريبية (مديرية أمن أجدابيا)
جانب من الدورة التدريبية (مديرية أمن أجدابيا)
أحد الحضور في الدورة التدريبية (مديرية أمن أجدابيا)
أحد الحضور في الدورة التدريبية (مديرية أمن أجدابيا)
أحد الحضور في الدورة التدريبية (مديرية أمن أجدابيا)
أحد الحضور في الدورة التدريبية (مديرية أمن أجدابيا)
جانب من الدورة التدريبية (مديرية أمن أجدابيا)
جانب من الدورة التدريبية (مديرية أمن أجدابيا)
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