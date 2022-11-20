شاهد في «هنا ليبيا»: اعتداء ومضايقات للسياح بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

عرضت الحلقة الجديدة من برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، الأحد، حالة الجدل التي أثارتها واقعة الاعتداء الجماعي على سياح أجانب في الشارع العام بالعاصمة طرابلس، من دون أي رد فعل من الجهات المختصة.

وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا أظهر مهاجمة مجموعة من القاصرين والشباب سياحًا أجانب كانوا يتجولون في منطقة طريق الشط بالعاصمة، والتجمع حولهم ومضايقتهم، من دون تدخل أمني رسمي لحماية السياح.

وطالب نشطاء ليبيون، عبر صفحاتهم على موقع «فيسبوك»، بمحاسبة المعتدين، مستنكرين الواقعة التي قالوا إنها مسيئة لصورة البلاد وثقافتها.

أهالي الشهادة الإعدادية يطالبون بإعادة النظر في نتائج الدور الثاني

وفي جزء آخر من الحلقة، استعرض البرنامج مطالبة أهالي عدد من طلبة الشهادة الإعدادية بإعادة النظر في نتائج الدور الثاني، على خلفية وقفة احتجاجية لأولياء أمور الطلبة الراسبين بمدينة البيضاء من أمام مراقبة التربية والتعليم في المدينة.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

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