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10 توصيات من جلسة حوارية بجامعة سبها حول تنمية الوعي المروري

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة الأحد 20 نوفمبر 2022, 09:39 مساء
10 توصيات من جلسة حوارية بجامعة سبها حول تنمية الوعي المروري
الجلسة الحوارية حول تنمية الوعي المروري بجامعة سبها، الأحد 20 نوفمبر 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)
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قدم المشاركون في جلسة حوارية بعنوان «دور الجامعة في تنمية الوعي المروري للحد من حوادث الطرق» نظمتها جامعة سبها، اليوم الأحد، تحت شعار «لا تسرع حياتك تهمنا» 10 توصيات لتنمية الوعي المروري والحد من حوادث الطرق.

وأقيمت الجلسة الحوارية بجامعة سبها بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرقات الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، وحضر الجلسة رئيس الجامعة الدكتور مسعود امحمد الرقيق، ومدير مركز الخدمة وتنمية المجتمع والبيئة بالجامعة الدكتور مبروك أبوسبيحة، ومدير أمن سبها اللواء أسامة عويدات.

توصيات السلامة المرورية
وقالت رئيسة الجلسة الحوارية الدكتورة مبروكة علي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الجلسة جرى خلالها عرض عدد من الورقات العلمية والتي نتج عنها بعد المناقشات 10 توصيات شدد خلالها المشاركون على ضرورة «الاهتمام بتوفير الإشارات المرورية والخطوط الأرضية للطرق ووضع المطبات الصناعية والحمايات الجانبية التي تسهم إلى حد كبير في الحد من خطر الحوادث».

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وأكدت التوصية الثانية أهمية «ترسيخ ثقافة السلامة المرورية، واحترام القوانين بإدراج مادة الثقافة المرورية ضمن مناهج الدراسة في البيئة التعليمية، بهدف ترسيخ الوعي المروري والحد من حوادث المرور»، وشددت الثالثة على أهمية «تفعيل دور الأخصائي النفسي والاجتماعي داخل المكاتب المرورية».

دورات تدريبة وتثقيف مجتمعي بالسلامة المرورية
ولفتت الرابعة إلى أهمية تنظيم و«إقامة دورات تدريبية للعاملين بالشرطة المرورية تهتم بالجانب النفسي والاجتماعي؛ للتخفيف من وطأة ضغط العمل». ودعت الخامسة إلى «محاولة تفعيل مراكز خاصة بالأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، في التعامل والحوار مع المواطنين في حال تعرضهم لحوادث أو لأي ضغوط داخل العمل».

وطالبت التوصية السادسة بضرورة «توعية وتثقيف الأسرة والمجتمع بالسلامة المرورية، وأهمية اتباع القوانين والقواعد والتعليمات المرورية، وما ينتج من المخاطر المرورية على الفرد والمجتمع». ونادت التوصية السابعة بضرورة «تحديث قانون المرور بما يتلاءم مع التطور التقني والوقائع المرورية».

تطبيق عقوبات رادعة للمخالفين وتحديث البنية التحتية للطرق
كما طالبت الثامنة بـ«فرض عقوبات رادعة على المخالفين لقانون المرور والقواعد المرورية، وتطبيق المخالفات على غير الملتزمين بالقواعد المرورية، والابتعاد عن المجاملات والعلاقات الاجتماعية مع المتهورين في قيادة السيارات»، وحثت التوصية التاسعة الجهات المختصة في الدولة على مراقبة استيراد مركبات آلية ذات مواصفات وجودة عالية، تتناسب مع العوامل البيئية المحلية.

وأكدت التوصية العاشرة أهمية تحديث وصيانة البنية التحتية للطرق وتصميمها في إطار يراعي سلامة الجميع، وإنشاء معابــــر تحت الطريق؛ لتسهيــل العبور دون أي خطر وبخاصة في المناطق السكنية، وأمام المؤسسات التعليمية.

أحد المتحدثين في الجلسة الحوارية حول تنمية الوعي المروري بجامعة سبها، الأحد 20 نوفمبر 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)
أحد المتحدثين في الجلسة الحوارية حول تنمية الوعي المروري بجامعة سبها، الأحد 20 نوفمبر 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)
أحد المتحدثين في الجلسة الحوارية حول تنمية الوعي المروري بجامعة سبها، الأحد 20 نوفمبر 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)
أحد المتحدثين في الجلسة الحوارية حول تنمية الوعي المروري بجامعة سبها، الأحد 20 نوفمبر 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)
الجلسة الحوارية حول تنمية الوعي المروري بجامعة سبها، الأحد 20 نوفمبر 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)
الجلسة الحوارية حول تنمية الوعي المروري بجامعة سبها، الأحد 20 نوفمبر 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)
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