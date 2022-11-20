تفعيل منظومة اللجنة المركزية واستئناف تسجيل الناخبين في 12 بلدية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، اليوم الأحد، إطلاقها منظومة تسجيل الناخبين المستحدثة وفتح باب تسجيل الناخبين في 12 بلدية، وحثت المواطنين الراغبين في ممارسة حقهم الانتخابي والمسجلين السابقين بضرورة تسجيل وإعادة تسجيل أنفسهم كناخبين عبر المنظومة المستحدثة.

وقالت اللجنة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن البلديات الـ12 التي أعلنت استئناف تسجيل الناخبين فيها هي: «الأبرق ومرادة والخمس والقيقب وزويلة وغريان والعربان والجليدة وزلة وبني وليد والمردوم وتنيناي».

كيفية تسجيل الناخبين في البلديات

وأوضحت اللجنة المركزية كيفية تسجيل الناخبين في منظومتها المستحدثة، مؤكدة أن تسجيل الناخبين «يجري تقنيًا بواسطة رقم الهاتف المربوط بالرقم الوطني، وفقاً لآلية التسجيل بإرسال رسالة نصية على الرقم 11711 تحتوي على رقمك الوطني ورقم المركز الانتخابي».

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وأضافت اللجنة المركزية أنه يجري «ربط منظومة تسجيل الناخبين ببيانات المواطنين المشتركين بشركتي ليبيانا للهاتف المحمول والمدار الجديد وبالتعاون مع الهئية العامة للمعلومات ومصلحة الأحوال المدنية».

إعادة تسجيل الناخبين عبر المنظومة المستحدثة

وحثت اللجنة المركزية المواطنين الراغبين في ممارسة حقهم الانتخابي والمسجلين في السابق على «ضرورة إعادة تسجيل أنفسهم كناخبين عبر المنظومة المستحدثة»، منوهة بأن «التسجيل مستمر وسيجري الإعلان عن موعد إقفال سجل الناخبين لاحقًا».

ودعت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية المواطنين الذين لديهم أي استفسارات أو توضيحات التواصل مع اللجان الفرعية للانتخابات في البلديات للرد على استفساراتهم وتوضيح عملية التسجيل الخاصة بهم.