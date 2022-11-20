الدبيبة يتابع مع عمداء بلديات ورشفانة نتائج زيارة حكومة الوحدة إلى المنطقة

القاهرة - بوابة الوسط

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، اجتماعًا مع عمداء بلديات ورشفانة لمتابعة نتائج زيارة مجلس وزراء الحكومة إلى المنطقة عند عقد اجتماعه العادي الـ14 ببلدية العزيزية.

وشارك في الاجتماع الذي عُقِد بديوان مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس، عمداء بلديات: العزيزية والزهراء والسواني والماية والعامرية والناصرية والجليدة والمعمورة، بحضور وزيري المواصلات محمد الشهوبي والحكم المحلي بدر الدين التومي.

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تفاصيل اجتماع الدبيبة مع عمداء بلديات ورشفانة

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن الاجتماع خُصِّص «لمتابعة نتائج زيارة رئيس الوزراء للمنطقة عند انعقاد اجتماع مجلس الوزراء الــ14، والمشاريع التي جرى اعتمادها والخطوات المتخذة من قبل الأجهزة التنفيذية للبدء في التنفيذ، كما جرت مناقشة الوضع الأمني بالبلديات ودعم مديريات الأمن للقيام بدورها».

وعقب اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الذي عقد في العزيزية يوم 27 أكتوبر الماضي، أجرى الدبيبة جولة تفقدية رفقة عدد من الوزراء والمسؤولين لبعض المرافق في المنطقة شملت مقر محكمة جنوب طرابلس والمدينة الرياضية التي تعرضت للإهمال طوال السنوات الماضية.

وأصدر الدبيبة خلال جولته تعليماته إلى وزارة الرياضة وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بزيارة الموقع، واستئناف العمل بالمشروع وإعطائه الأولوية في التنفيذة لأهميته للمنطقة.