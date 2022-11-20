اجتماع للجنة ملفات الترشح للمناصب السيادية بمجلس الدولة

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت لجنة قبول ملفات الترشُّح للمناصب السيادية وفرزها بالمجلس الأعلى للدولة، اليوم الأحد، اجتماعًا بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، وفق بيان مقتضب نشره المكتب الإعلامي للمجلس على «فيسبوك».

والأربعاء الماضي، استأنفت اللجنة تلقي ملفات الترشح للمناصب السيادية في 5 مؤسسات، هي «محافظ المصرف المركزي ومجلس إدارته ورئيس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ورئيس ووكيل هيئة الرقابة الإدارية ورئيس ووكيل وأعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ورئيس ووكيل ديوان المحاسبة».

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وأشار المجلس، في بيان الأسبوع الماضي، إلى أن تسليم الملفات سيستمر حتى يوم الخميس الموافق 24 نوفمبر الجاري، على أن تكون مرفقة بنماذج السيرة الذاتية وطلب الترشح بالحضور إلى مقر ديوان المجلس الأعلى للدولة أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني.