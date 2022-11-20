بعد وصول الجرعات.. إطلاق حملة لتطعيم الأطفال في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

أطلقت المراكز الصحية التابعة لإدارة الخدمات الصحية ببلدية بني وليد والمستشفيات القروية بالمدينة، اليوم الأحد، حملة تطعيمات تستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين شهرين وأربعة وستة أشهر وتسعة أشهر.

وقال مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية ببني وليد، صالح العطي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الحملة جاءت بعد النقص الكبير الذي عانته المراكز الصحية لهذه التطعيمات، مشيرًا إلى أن باقي التطعيمات الخاصة بالمواليد وعمر السنة والسنة والنصف لم تصل حتى الآن لمخازن الإمداد ببني وليد.

تخصيص 8 مراكز لتطيعم الأطفال

وذكر العطي، أن إدارة الخدمات الصحية خصصت 8 مراكز للتطعيم وهي: المركز الصحي الجملة ومشفى الشمالية القروي والمركز الصحي المردوم والمركز الصحي تنيناي والمركز الصحي الخرماني والمركز الصحي شميخ، ومركز الرعايةومشفى الظهرة القروي.

- وصول شحنة من تطعيمات الأطفال إلى بني وليد

ووصلت يوم الأربعاء الماضي إلى مخازن إدارة الخدمات الصحية في بني وليد شحنة من تطعيمات الأطفال قادمة من مخازن جهاز الإمداد الطبي بوزارة الصحة في طرابلس. وقال العطي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» يومها إن جرعات التطعيمات التي وصلت هي: (جرعات الشهرين وجرعات 4 أشهر وجرعات 6 أشهر وجرعات 9 أشهر).

حملة التطعيم الخاصة بالأطفال من سن شهرين إلى 9 أشهر في بني وليد، الأحد، 20 نوفمبر 2022. (بوابة الوسط)

حملة التطعيم الخاصة بالأطفال من سن شهرين إلى 9 أشهر في بني وليد، الأحد، 20 نوفمبر 2022. (بوابة الوسط)

حملة التطعيم الخاصة بالأطفال من سن شهرين إلى 9 أشهر في بني وليد، الأحد، 20 نوفمبر 2022. (بوابة الوسط)

حملة التطعيم الخاصة بالأطفال من سن شهرين إلى 9 أشهر في بني وليد، الأحد، 20 نوفمبر 2022. (بوابة الوسط)