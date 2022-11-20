بحضور دبلوماسي وأممي.. إحياء اليوم العالمي لحقوق الطفل في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

نظمت وزارتا الشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أمس السبت، احتفالية باليوم العالمي لحقوق الطفل في العاصمة طرابلس، بمشاركة منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» وعدد من سفراء الدول المعتمدين لدى ليبيا، والمنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جورجيت غانيون.

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني خلال الاحتفالية العمل مع «يونسيف» من خلال الاتفاقية الموقعة بين الجانبين والنهوض بالأطفال خلال الأزمات بتقديم الدعم النفسي والإرشاد الأسري، ووجود أقسام للطفل والمرأة في فروع الوزارة البالغ عددها 126 فرعًا بمختلف أنحاء البلاد.

وقالت الكيلاني في كلمتها التي نشرتها الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الأحد، «أعددنا عديد التشريعات التي تضمن عيش الأطفال في أفضل مستوى رغم ما تعرضت له البلاد من أزمات وحروب»، مشيرة إلى مجهودات الحكومة بشأن تفعيل قوانين مثل قانون منحه الزوجة والأولاد والعديد من المبادرات متل مبادرة «من حقي أن أسمع» لضعاف السمع، وغيرها.

إلزامية رياض الأطفال للسلم التعليمي

وأكد وزير التربية والتعليم، موسى المقريف، من جانبه سعي الوزارة لتقديم مشروع لائحة جديدة، تتضمن إضافة مرحلة رياض الأطفال للسلم التعليمي الرسمي، وإلزاميته ومجانيته، على الأقل لسنة دراسية واحدة، تماشيًا مع التوصيات الدولية التي تؤكد ذلك، وفق كلمته.

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وأضاف المقريف أن الوزارة «شرعت في تعديل اللوائح والتشريعات ذات الصلة بالتعليم، وتهدف لتحسين العديد من الأدوات وآليات العمل، منها إلزامية مرحلة التعليم الطفولة المبكرة»، بالإضافة إلى الشروع في «تنفيذ برامج طموحة وجادة لتعافي التعليم والتعلُّم، بهدف إعادة الأطفال والطلاب إلى كراسي الدراسة وتعويض واستعادة الفاقد التعليمي وتسريع وتيرة التقدم من خلال تهيئة النظام التعليمي ليكون أفضل وأكثر إنصافًا وقدرة على الصمود أمام الأزمات والجوائح».

إلتزام الأممي بدعم أطفال ليبيا

وأشارت الحكومة إلى أن الاحتفالية تخللتها أنشطة رياضية وترفيهية شارك فيها الأطفال من مختلف المؤسسات، بالإضافة أنشطة تتعلق بالأطفال من شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة شاركت فيها وزيرة الشؤون الاجتماعية بشكل رمزي تشجيعًا منها لهذه الفئة.

كما شهدت الاحتفالية مشاركة المنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جورجيت غانيون، التي أكدت في كلمتها أن «أطفال ليبيا هم مستقبل البلاد»، مكررة التزام الأمم المتحدة بضمان حصولهم على حقوقهم في التعليم والرعاية الصحية وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل، وفق تغريدة نشرتها عبر حسابها على «تويتر».

احتفالية اليوم العالمي لحق الطفل في طرابلس، السبت 19 نوفمبر 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

احتفالية اليوم العالمي لحق الطفل في طرابلس، السبت 19 نوفمبر 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

احتفالية اليوم العالمي لحق الطفل في طرابلس، السبت 19 نوفمبر 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

احتفالية اليوم العالمي لحق الطفل في طرابلس، السبت 19 نوفمبر 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

المقريف متحدثا في احتفالية اليوم العالمي لحق الطفل في طرابلس، السبت 19 نوفمبر 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

احتفالية اليوم العالمي لحق الطفل في طرابلس، السبت 19 نوفمبر 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)