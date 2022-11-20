المنقوش تطلب من المبروك تقديم مذكرة احتجاج لدى السلطات اليونانية لتوضيح تصرف ديندياس

القاهرة - بوابة الوسط

طلبت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، صباح اليوم الأحد، من سفير ليبيا لدى اليونان، حمد بشير المبروك، التقدم بمذكرة احتجاج لدى السلطات اليونانية لتوضيح تصرُّف وزير خارجيتها نيكوس ديندياس.

وقالت وزارة الخارجية إن المنقوش استدعت في مكتبها بمقر الوزارة في طرابلس، صباح اليوم، سفير ليبيا لدى اليونان حمد بشير المبروك ومديرة إدارة الشؤون الأوروبية بالوزارة إيمان الطالب «للتشاور حول تصرُّف وزير الخارجية اليوناني الذي رفض النزول من طائرته أثناء زيارته ليبيا يوم الخميس الماضي الذي يتناقض مع الأعراف الدبلوماسية الدولية»، وفق ما أعلنت المنقوش عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأضافت الوزارة أن المنقوش طلبت من سفير ليبيا لدى اليونان تقديم مذكرة احتجاج للسلطات اليونانية لتوضيح تصرّف وزير خارجيتها، مشددةً على أن مثل هذه التصرفات غير المدروسة لها تداعيات خطيرة على أمن واستقرار دولة ليبيا ودعوة غير مباشرة لتعزيز حالة الانقسام.

ديندياس يرفض لقاء المنقوش

ورفض وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، استقباله من طرف وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، في مطار معيتيقة حيث كانت في استقباله لدى وصوله العاصمة التي كان يعتزم زيارتها للقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

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وتوجه ديندياس من طرابلس إلى بنغازي للقاء قائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، وإجراء مقابلات مع الجالية اليونانية في المدينة والإعلان عن تعزيز التعاون مع برنامج الأغذية العالمي، بحسب بيان للخارجية اليونانية.

استهجان الخارجية من موقف ديندياس

وعقب الأزمة أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة استدعاء السفير الليبي في أثينا والقائم بالأعمال اليوناني لدى ليبيا لإبلاغه احتجاج الوزارة على تصرفات ديندياس.

واستهجنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة تصرف ديندياس الذي «رفض النزول من طائرته بعدما حطت في مطار معيتيقة». وقالت الوزارة، في بيان، إنها منحت للوزير موافقتها لزيارة طرابلس بناءً على طلبه «رغم السياسات والمواقف الفجة التي انتهجها خلال الأيام الماضية تجاه مصالح الدولة الليبية».

وأضافت أن المنقوش كانت في انتظاره، «إلا أنه رفض النزول من طائرته، وعاد من حيث أتى دون أي إيضاحات»، مؤكدة رفضها هذا التصرف، وتوعدت باتخاذ الإجراءات الدبلوماسية المناسبة التي تحفظ لدولة ليبيا هيبتها وسيادتها.

