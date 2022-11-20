Atwasat

المنقوش تطلب من المبروك تقديم مذكرة احتجاج لدى السلطات اليونانية لتوضيح تصرف ديندياس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 نوفمبر 2022, 03:45 مساء
المنقوش تطلب من المبروك تقديم مذكرة احتجاج لدى السلطات اليونانية لتوضيح تصرف ديندياس
لقاء المنقوش مع سفير ليبيا لدى اليونان ومديرة الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية، الأحد 20 نوفمبر 2022. (وزارة الخارجية)
alwasat radio

طلبت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، صباح اليوم الأحد، من سفير ليبيا لدى اليونان، حمد بشير المبروك، التقدم بمذكرة احتجاج لدى السلطات اليونانية لتوضيح تصرُّف وزير خارجيتها نيكوس ديندياس.

وقالت وزارة الخارجية إن المنقوش استدعت في مكتبها بمقر الوزارة في طرابلس، صباح اليوم، سفير ليبيا لدى اليونان حمد بشير المبروك ومديرة إدارة الشؤون الأوروبية بالوزارة إيمان الطالب «للتشاور حول تصرُّف وزير الخارجية اليوناني الذي رفض النزول من طائرته أثناء زيارته ليبيا يوم الخميس الماضي الذي يتناقض مع الأعراف الدبلوماسية الدولية»، وفق ما أعلنت المنقوش عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأضافت الوزارة أن المنقوش طلبت من سفير ليبيا لدى اليونان تقديم مذكرة احتجاج للسلطات اليونانية لتوضيح تصرّف وزير خارجيتها، مشددةً على أن مثل هذه التصرفات غير المدروسة لها تداعيات خطيرة على أمن واستقرار دولة ليبيا ودعوة غير مباشرة لتعزيز حالة الانقسام.

ديندياس يرفض لقاء المنقوش
ورفض وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، استقباله من طرف وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، في مطار معيتيقة حيث كانت في استقباله لدى وصوله العاصمة التي كان يعتزم زيارتها للقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

- وسائل إعلام يونانية: ديندياس أجهض محاولة لإجباره على لقاء المنقوش
- «الخارجية» تستدعي السفير الليبي لدى اليونان للتشاور
- وزير خارجية اليونان يتحدث عن سبب إلغاء زيارته لطرابلس

وتوجه ديندياس من طرابلس إلى بنغازي للقاء قائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، وإجراء مقابلات مع الجالية اليونانية في المدينة والإعلان عن تعزيز التعاون مع برنامج الأغذية العالمي، بحسب بيان للخارجية اليونانية.

استهجان الخارجية من موقف ديندياس
وعقب الأزمة أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة استدعاء السفير الليبي في أثينا والقائم بالأعمال اليوناني لدى ليبيا لإبلاغه احتجاج الوزارة على تصرفات ديندياس.

واستهجنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة تصرف ديندياس الذي «رفض النزول من طائرته بعدما حطت في مطار معيتيقة». وقالت الوزارة، في بيان، إنها منحت للوزير موافقتها لزيارة طرابلس بناءً على طلبه «رغم السياسات والمواقف الفجة التي انتهجها خلال الأيام الماضية تجاه مصالح الدولة الليبية».

وأضافت أن المنقوش كانت في انتظاره، «إلا أنه رفض النزول من طائرته، وعاد من حيث أتى دون أي إيضاحات»، مؤكدة رفضها هذا التصرف، وتوعدت باتخاذ الإجراءات الدبلوماسية المناسبة التي تحفظ لدولة ليبيا هيبتها وسيادتها.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قناة الوسط «WTV» تواكب أحداث كأس العالم قطر 2022 عبر برنامج «مساء المونديال»

قناة الوسط «WTV» تواكب أحداث كأس العالم قطر 2022 عبر برنامج «مساء المونديال»
حاكمة طوكيو للسكان: ارتدوا الصوف لتوفير الطاقة

حاكمة طوكيو للسكان: ارتدوا الصوف لتوفير الطاقة
السيسي يتوجه إلى قطر لحضور حفل افتتاح كأس العالم

السيسي يتوجه إلى قطر لحضور حفل افتتاح كأس العالم
نتائج «كوب27»: غوتيريس يأسف.. وخيبة أمل أوروبية

نتائج «كوب27»: غوتيريس يأسف.. وخيبة أمل أوروبية
رسميا.. بنزيمة يعلن غيابه عن مونديال قطر 2022

رسميا.. بنزيمة يعلن غيابه عن مونديال قطر 2022
منارة بنغازي تتلون بالأزرق احتفالا باليوم العالمي للطفل

منارة بنغازي تتلون بالأزرق احتفالا باليوم العالمي للطفل
مهاتير محمد يخسر السباق إلى مقعد بالبرلمان الماليزي

مهاتير محمد يخسر السباق إلى مقعد بالبرلمان الماليزي
شاهد في «هذا المساء».. إعادة قضية لوكيربي للواجهة لمصلحة من؟

شاهد في «هذا المساء».. إعادة قضية لوكيربي للواجهة لمصلحة من؟
هل ستخلف «أميرة» كوريا الشمالية والدها كيم جونغ أون؟

هل ستخلف «أميرة» كوريا الشمالية والدها كيم جونغ أون؟
«ستيفاني وسليمة ويوشيمي» ثلاث حكمات يقدن مباريات بكأس العالم في قطر لأول مرة في تاريخ المونديال

«ستيفاني وسليمة ويوشيمي» ثلاث حكمات يقدن مباريات بكأس العالم في قطر لأول مرة في ...
غموض وشكوك حول «الديك الفرنسي» كريم بنزيمة قبل انطلاق كأس العالم

غموض وشكوك حول «الديك الفرنسي» كريم بنزيمة قبل انطلاق كأس العالم
مصدر أوروبي يؤكد التوصل لاتفاق حول الخسائر والأضرار المناخية

مصدر أوروبي يؤكد التوصل لاتفاق حول الخسائر والأضرار المناخية
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: دارنس 1 - 1 النصر

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: دارنس 1 - 1 النصر
قناة الوسط «WTV» تبث «استديو تحليل» لمباراة دارنس والنصر عبر تقنية الـ(HD) ضمن مؤجلات الدوري الليبي.. السبت

قناة الوسط «WTV» تبث «استديو تحليل» لمباراة دارنس والنصر عبر تقنية الـ(HD) ضمن ...
نادي الأسير: 160 طفلا فلسطينيا في سجون الاحتلال

نادي الأسير: 160 طفلا فلسطينيا في سجون الاحتلال
د. حسن الأشلم: مقاومة الأدب الشعبي وصلت حد النبذ الأكاديمي

د. حسن الأشلم: مقاومة الأدب الشعبي وصلت حد النبذ الأكاديمي
«بوابة الوسط» ترصد مهرجان الميز الشعبي على هامش سباق القدرة والتحمل في صياد (صور)

«بوابة الوسط» ترصد مهرجان الميز الشعبي على هامش سباق القدرة والتحمل في صياد ...
بالفيديو: تعرف إلى «prius» الشبابية من تويوتا

بالفيديو: تعرف إلى «prius» الشبابية من تويوتا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
لأول مرة.. خمس جراحات لسحب المياه البيضاء بمستشفى بن سينا في سرت
لأول مرة.. خمس جراحات لسحب المياه البيضاء بمستشفى بن سينا في سرت
أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازية (20 نوفمبر 2022)
أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازية ...
«أوبك»: ليبيا تتصدر قائمة منتجي النفط الأفارقة خلال أكتوبر
«أوبك»: ليبيا تتصدر قائمة منتجي النفط الأفارقة خلال أكتوبر
المنقوش: ليبيا مستعدة لمنح الأولوية في الدعم لتونس
المنقوش: ليبيا مستعدة لمنح الأولوية في الدعم لتونس
انطلاق النسخة الثالثة من «منتدى مراقبي الانتخابات»
انطلاق النسخة الثالثة من «منتدى مراقبي الانتخابات»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إيطاليا تكشف تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع في ليبيا
إيطاليا تكشف تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع في ليبيا...
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية بقاعدة الجفرة الجوية
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية ......
مجلس الدولة يستأنف غدا قبول ملفات المرشحين للوظائف السيادية في 5 مؤسسات
مجلس الدولة يستأنف غدا قبول ملفات المرشحين للوظائف السيادية ......
وزير خارجية اليونان يتحدث عن سبب إلغاء زيارته لطرابلس
وزير خارجية اليونان يتحدث عن سبب إلغاء زيارته لطرابلس...
حفتر يصل الجفرة ويلتقي أعيان ومشايخ هون وودان وسوكنة
حفتر يصل الجفرة ويلتقي أعيان ومشايخ هون وودان وسوكنة...
المزيد
بعد وصول الجرعات.. إطلاق حملة لتطعيم الأطفال في بني وليد
بعد وصول الجرعات.. إطلاق حملة لتطعيم الأطفال في بني وليد...
بحضور دبلوماسي وأممي.. إحياء اليوم العالمي لحقوق الطفل في طرابلس
بحضور دبلوماسي وأممي.. إحياء اليوم العالمي لحقوق الطفل في ......
المنقوش تطلب من المبروك تقديم مذكرة احتجاج لدى السلطات اليونانية لتوضيح تصرف ديندياس
المنقوش تطلب من المبروك تقديم مذكرة احتجاج لدى السلطات ......
انطلاق النسخة الثالثة من «منتدى مراقبي الانتخابات»
انطلاق النسخة الثالثة من «منتدى مراقبي الانتخابات»...
المنقوش: ليبيا مستعدة لمنح الأولوية في الدعم لتونس
المنقوش: ليبيا مستعدة لمنح الأولوية في الدعم لتونس...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط