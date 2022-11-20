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«أوبك»: ليبيا تتصدر قائمة منتجي النفط الأفارقة خلال أكتوبر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 نوفمبر 2022, 01:51 مساء
«أوبك»: ليبيا تتصدر قائمة منتجي النفط الأفارقة خلال أكتوبر
شعار منظمة أوبك. (الإنترنت)
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أفاد تقرير سوق النفط الشهري الصادر عن «أوبك» بأن ليبيا تصدرت قائمة منتجي النفط الأفارقة خلال أكتوبر، بينما ارتفع إنتاجها بمقدار 6 آلاف برميل يوميًا. 

وتصدرت ليبيا قائمة منظمة الدول المنتجة للنفط على المستوى الأفريقي خلال الشهر الماضي بواقع 1.163 مليون برميل يوميًا، تليها أنغولا لتسجل 1.067 مليون برميل يوميًا ثم الجزائر 1.060 مليون برميل يوميًا، بينما بلغ إنتاج نيجيريا النفطي 1.024 مليون برميل يوميًا.

ووفقًا للتقرير، فإن ليبيا خلفت نيجيريا التي أصبحت بعيدة عن متوسطها البالغ 1.493 مليون برميل يوميًا في عام 2020 و1.323 مليون برميل يوميًا في عام 2021.

انخفاض إنتاج أوبك من النفط
وانخفض إنتاج أوبك من النفط بمقدار 210 آلاف برميل يوميًا، خلال أكتوبر 2022، ليهبط لأول مرة في 5 أشهر، مع تراجع الإمدادات من السعودية وأنغولا، بموجب اتفاق تحالف «أوبك+».

وحسب التقرير الشهري الصادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط، فقد انخفض إجمالي إنتاج الخام في الدول الـ13 الأعضاء لدى أوبك إلى 29.494 مليون برميل يوميًا خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بـ29.704 مليون برميل يوميًا في الشهر السابق له.

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ويأتي تراجع إنتاج أوبك النفطي بموجب إعلان تحالف أوبك+ خفض الإمدادات بمقدار 100 ألف برميل يوميًا في أكتوبر، وأعلن التحالف سياسة جديدة، أوائل الشهر الماضي، تستهدف خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا بداية نوفمبر 2022، حتى ديسمبر 2023.

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