لأول مرة.. خمس جراحات لسحب المياه البيضاء بمستشفى بن سينا في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أعلن مستشفى بن سينا التعليمي في سرت، ولأول مرة، إجراء خمس جراحات دقيقة ناجحة لحالات سحب مياه بيضاء مع زراعة عدسة في غرفة عمليات قسم العيون بالمستشفى.

وأشار مصدر طبي بالمستشفى، إلى أن إجراء الجراحات الخمس، جاء بعد تركيب وتشغيل جهاز سحب المياه البيضاء (phacoemulsification) بغرفة العمليات بقسم العيون.

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فريق الجراحات الخمس بمستشفى بن سينا

وأجرى العمليات د. خليفة السويدي، استشاري طب وجراحة العيون، واستشاري طب وجراحة العيون بالمستشفى، د. رابعة محمد البرق.

من غرفة الجراحة بمستشفى بن سينا التعليمي في سرت خلال إجراء عملية سحب مياه بيضاء. (الإنترنت)

من غرفة الجراحة بمستشفى بن سينا التعليمي في سرت خلال إجراء عملية سحب مياه بيضاء. (الإنترنت)