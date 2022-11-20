ضبط 4 أشخاص سرقوا نظارات وعدسات من شركة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط 4 أشخاص سرقوا نظارات وعدسات بأحدى فروع شركة بصريات بمنطقة النوفليين ثم قدموا استقالتهم.

وأشارت المديرية، في بيان اليوم الأحد، إلى «ورد بلاغ من قبل مواطن ليبي يدعى (م. ع. م) بدائرة مركز شرطة زاوية الدهماني، اشتكى ضد أربعة اشخاص أحدهم تونسي الجنسية يدعى (ح. م. ح) كونهم عاملين داخل شركة بصريات طرابلس».

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وأضافت «تمكن أعضاء المكتب من ضبط المجموعة بعد جمع المعلومات والبحث والتحري، وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب اليهم»، مشيرة إلى «العثور مبلغ مالي 57 ألف و140 دينار وعدد من العدسات والنظارات في محل إقامة المتهم التونسي». واتخدت الاجراءات القانونية حيالهم واحيلوا إلى ساحة القضاء، حسب البيان.