السفير الهولندي: الاتحاد النسائي مفتاح النهوض بحقوق المرأة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

قال السفير الهولندي لدى ليبيا دولف هوكونينغ، إن المنظمات المحلية مثل الاتحاد النسائي هي مفتاح للنهوض بحقوق المرأة الليبية.

جاء ذلك خلال لقاء مع عدد من عضوات الاتحاد النسائي الليبي، وصفه بـ«الملهم» في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وأضاف: «هولندا تدعم بالكامل الدور النشط للمرأة في المجال الاقتصادي والسياسي في ليبيا».

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وفي سبتمبر الماضي، قال سفير هولندا لدى ليبيا: «إنه قام بزيارة رائعة إلى مدينة مصراتة»، موضحًا أن الزيارة شملت غرفة التجارة والمنطقة الحرة.

كما زار السفير هوكونينغ أيضًا مصنع الحديد والصلب ومصنع الألبان «كجزء من مهمتنا الاقتصادية للبحث عن فرص لأعمال وتعزيز التعاون مع ليبيا»، حسبما أوضح عبر حسابه بموقع «تويتر».

السفير الهولندي لدى ليبيا دولف هوكونينغ في لقاء مع عضوات بالاتحاد النسائي، 19 نوفمبر 2022. (تويتر)