Atwasat

أزمة مهاجري «أوشن فايكينغ» القادمين من ليبيا تدخل مجلس الشيوخ الفرنسي

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأحد 20 نوفمبر 2022, 11:30 صباحا
أزمة مهاجري «أوشن فايكينغ» القادمين من ليبيا تدخل مجلس الشيوخ الفرنسي
إحدى جلسات البرلمان الفرنسي. (الإنترنت)
alwasat radio

أعربت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، عن أملها في استئناف العمل مع المنظمات غير الحكومية المعنية بالإنقاذ في البحر المتوسط ردًا على موقفها بعد رفض روما استقبال سفينة إنقاذ مهاجرين قادمة من ليبيا.

وتريد إليزابيث بورن المزيد من «التعاون» مع المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين في البحر بعد استقبال السفينة الإنسانية «أوشن فايكينغ» في ميناء طولون، والتي يعتبرها اليمين المتطرف «شركاء» للمهربين وعلى متنها 234 مهاجرًا، وذلك خلال جلسة للرد على أسئلة نواب مجلس الشيوخ الفرنسي مساء السبت. 

وترى بورن أن المنظمات غير الحكومية المعنية بالإنقاذ البحري في البحر الأبيض المتوسط تنقذ الأرواح، وتقوم بعمل مهم، ولكن من الضروري وجود تعاون أكثر مرونة وشفافية مع السلطات العامة.

بورن تشدد على ضرورة «منع المغادرة غير النظامية من شمال أفريقيا»
وفي إشارة إلى مغادرة قوارب الهجرة من سواحل ليبيا وتونس، شددت بورن على ضرورة العمل على «منع المغادرة غير النظامية من شمال أفريقيا»، والتي «تمر عبر تعزيز القدرات البحرية لبلدان المغادرة وزيادة الكفاءة الجماعية فيما يتعلق بإعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين» كما دعت رئيسة الوزراء إلى «الحاجة إلى المضي قدما في أسرع وقت ممكن في وضع اللمسات الأخيرة على الميثاق الأوروبي للجوء والهجرة»، وطُرح القضية على المستوى الأوروبي في اجتماع مجلس استثنائي لوزراء الداخلية.

- سفير فرنسا يبحث في بنغازي تعزيز التعاون الاقتصادي والمساهمة في إعادة إعمار المدينة 
- باشاغا يبحث مع سفير فرنسا تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا
- مندوب فرنسا: هدفنا حكومة ليبية موحدة قادرة على تنظيم الانتخابات

وقالت إليزابيث بورن «لقد قمنا بواجبنا الإنساني بالكامل، لكن فرنسا لا تحيد عن نهج يقوم على مبدأين أساسيين: الإنسانية والحزم»، واتهمت فرنسا إيطاليا بالفشل في الوفاء بالتزاماتها القانونية والتزاماتها الأوروبية برفضها الترحيب بسفينة «أوشن فايكينغ» في موانئها الأسبوع الماضي، وسمحت باريس للسفينة بالرسو في ميناء طولون العسكري، وعلى متنها 234 مهاجرًا، بينهم 57 طفلاً، تم إنقاذهم قبالة سواحل ليبيا، الذي يعتبر أخطر طريق للهجرة في العالم.

وأعلن مسؤولون، الخميس الماضي، أن وزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيجرون «محادثات أزمة» في اجتماع غير عادي سيعقد الجمعة 25 نوفمبر، في الوقت الذي تعمل فيه بروكسل لحل الخلاف الذي اندلع بين فرنسا وإيطاليا بشأن مهاجرين جرى إنقاذهم في البحر. 

وتطالب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بأن تتحمل دول الاتحاد الأوروبي الأخرى المزيد من عبء استقبال المهاجرين غير الشرعيين، ويبدو أنها مستعدة لدفع هذه القضية إلى رأس جدول الأعمال الأوروبي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نتائج «كوب27»: غوتيريس يأسف.. وخيبة أمل أوروبية

نتائج «كوب27»: غوتيريس يأسف.. وخيبة أمل أوروبية
رسميا.. بنزيمة يعلن غيابه عن مونديال قطر 2022

رسميا.. بنزيمة يعلن غيابه عن مونديال قطر 2022
منارة بنغازي تتلون بالأزرق احتفالا باليوم العالمي للطفل

منارة بنغازي تتلون بالأزرق احتفالا باليوم العالمي للطفل
مهاتير محمد يخسر السباق إلى مقعد بالبرلمان الماليزي

مهاتير محمد يخسر السباق إلى مقعد بالبرلمان الماليزي
هل ستخلف «أميرة» كوريا الشمالية والدها كيم جونغ أون؟

هل ستخلف «أميرة» كوريا الشمالية والدها كيم جونغ أون؟
«ستيفاني وسليمة ويوشيمي» ثلاث حكمات يقدن مباريات بكأس العالم في قطر لأول مرة في تاريخ المونديال

«ستيفاني وسليمة ويوشيمي» ثلاث حكمات يقدن مباريات بكأس العالم في قطر لأول مرة في ...
غموض وشكوك حول «الديك الفرنسي» كريم بنزيمة قبل انطلاق كأس العالم

غموض وشكوك حول «الديك الفرنسي» كريم بنزيمة قبل انطلاق كأس العالم
مصدر أوروبي يؤكد التوصل لاتفاق حول الخسائر والأضرار المناخية

مصدر أوروبي يؤكد التوصل لاتفاق حول الخسائر والأضرار المناخية
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: دارنس 1 - 1 النصر

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: دارنس 1 - 1 النصر
قناة الوسط «WTV» تبث «استديو تحليل» لمباراة دارنس والنصر عبر تقنية الـ(HD) ضمن مؤجلات الدوري الليبي.. السبت

قناة الوسط «WTV» تبث «استديو تحليل» لمباراة دارنس والنصر عبر تقنية الـ(HD) ضمن ...
نادي الأسير: 160 طفلا فلسطينيا في سجون الاحتلال

نادي الأسير: 160 طفلا فلسطينيا في سجون الاحتلال
د. حسن الأشلم: مقاومة الأدب الشعبي وصلت حد النبذ الأكاديمي

د. حسن الأشلم: مقاومة الأدب الشعبي وصلت حد النبذ الأكاديمي
«بوابة الوسط» ترصد مهرجان الميز الشعبي على هامش سباق القدرة والتحمل في صياد (صور)

«بوابة الوسط» ترصد مهرجان الميز الشعبي على هامش سباق القدرة والتحمل في صياد ...
بالفيديو: تعرف إلى «prius» الشبابية من تويوتا

بالفيديو: تعرف إلى «prius» الشبابية من تويوتا
إنفانتينو: الانتقادات المتعلقة بكأس العالم في قطر تنم عن «نفاق»

إنفانتينو: الانتقادات المتعلقة بكأس العالم في قطر تنم عن «نفاق»
فنانة مصرية تنقل «الجحيم» إلى قمة المناخ

فنانة مصرية تنقل «الجحيم» إلى قمة المناخ
أكثر الأندية تمثيلا في مونديال قطر.. برشلونة أولا والسد القطري رابعا

أكثر الأندية تمثيلا في مونديال قطر.. برشلونة أولا والسد القطري رابعا
إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبي بتقديم 100 مليار يورو لأفريقيا للتصدي للهجرة

إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبي بتقديم 100 مليار يورو لأفريقيا للتصدي للهجرة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
وزير الخارجية اليوناني: إلغاء زيارتي لطرابلس مسألة رمزية وجوهرية
وزير الخارجية اليوناني: إلغاء زيارتي لطرابلس مسألة رمزية وجوهرية
الأرصاد: تقلبات جوية على مناطق شمال ليبيا
الأرصاد: تقلبات جوية على مناطق شمال ليبيا
ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية
ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية
بالصور.. سيارات في ورش سمكرة من دون ورق تصليح بالخلة
بالصور.. سيارات في ورش سمكرة من دون ورق تصليح بالخلة
أزمة مهاجري «أوشن فايكينغ» القادمين من ليبيا تدخل مجلس الشيوخ الفرنسي
أزمة مهاجري «أوشن فايكينغ» القادمين من ليبيا تدخل مجلس الشيوخ ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إيطاليا تكشف تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع في ليبيا
إيطاليا تكشف تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع في ليبيا...
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية بقاعدة الجفرة الجوية
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية ......
مجلس الدولة يستأنف غدا قبول ملفات المرشحين للوظائف السيادية في 5 مؤسسات
مجلس الدولة يستأنف غدا قبول ملفات المرشحين للوظائف السيادية ......
وزير خارجية اليونان يتحدث عن سبب إلغاء زيارته لطرابلس
وزير خارجية اليونان يتحدث عن سبب إلغاء زيارته لطرابلس...
حفتر يصل الجفرة ويلتقي أعيان ومشايخ هون وودان وسوكنة
حفتر يصل الجفرة ويلتقي أعيان ومشايخ هون وودان وسوكنة...
المزيد
ضبط 4 أشخاص سرقوا نظارات وعدسات من شركة في طرابلس
ضبط 4 أشخاص سرقوا نظارات وعدسات من شركة في طرابلس...
السفير الهولندي: الاتحاد النسائي مفتاح النهوض بحقوق المرأة الليبية
السفير الهولندي: الاتحاد النسائي مفتاح النهوض بحقوق المرأة ......
المنفي يبحث مع أعضاء بالنواب مشكلات الكهرباء والمياه في البطنان
المنفي يبحث مع أعضاء بالنواب مشكلات الكهرباء والمياه في ......
أزمة مهاجري «أوشن فايكينغ» القادمين من ليبيا تدخل مجلس الشيوخ الفرنسي
أزمة مهاجري «أوشن فايكينغ» القادمين من ليبيا تدخل مجلس ......
بالصور.. سيارات في ورش سمكرة من دون ورق تصليح بالخلة
بالصور.. سيارات في ورش سمكرة من دون ورق تصليح بالخلة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط