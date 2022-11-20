بالصور.. سيارات في ورش سمكرة من دون ورق تصليح بالخلة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، ضبط عدد من سيارات داخل ورش السمكرة والطلاء بمنطقة الخلة من دون إجراءات قانونية (ورق تصليح).

جاء ذلك عقب حملة تفتيشية أطلقها قسم مباحث المرور التابع لمكتب شؤون المرور، وفق قسم الإعلام والتوثيق الأمني بالمديرية.

ضبط 301 سيارة يقودها أجانب أكتوبر الماضي

وفي أكتوبر الماضي، وضمن حملتها المستمرة ضد المخالفات، أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط 301 سيارة يقودها أجانب ومن دون لوحات معدنية وغير مستوفاة الإجراءات، وكذا تحرير أكثر من 170 مخالفة وإجراء تعديل مروري بمنطقة طرابلس الكبرى.

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وأكدت المديرية ضبط 60 سيارة يقودها أجانب، وتحرير أكثر من 170 مخالفة مرورية داخل بلدية سوق الجمعة، خلال حملة واسعة أطقها قسم شرطة المرور والتراخيص بالبلدية، بإشراف مباشر من رئيس القسم المقدم خالد جعوان.

سيارات داخل ورش السمكرة والطلاء بمنطقة الخلة، 20 نوفمبر 2022. (مديرية أمن طرابلس)

سيارات داخل ورش السمكرة والطلاء بمنطقة الخلة، 20 نوفمبر 2022. (مديرية أمن طرابلس)

سيارات داخل ورش السمكرة والطلاء بمنطقة الخلة، 20 نوفمبر 2022. (مديرية أمن طرابلس)