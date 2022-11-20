ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي، اليوم الأحد، في مستهل تعاملات الأسبوع بالسوق الرسمية.

ارتفع متوسط سعر صرف العملة الأميركية إلى 4.90 دينار مقابل 4.89 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، وتراجع سعر اليورو إلى 5.06 دينار مقابل 5.08 دينار أمس، واستقر سعر الجنيه الإسترليني عند 5.82 دينار.