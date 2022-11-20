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الأرصاد: تقلبات جوية على مناطق شمال ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 نوفمبر 2022, 09:40 صباحا
الأرصاد: تقلبات جوية على مناطق شمال ليبيا
سماء ملبدة بالغيوم (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، تقلبات جوية تؤثر علي مناطق شمال ليبيا مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة, مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة  على مناطق الشمال الغربي يشمل تدريجيًا بدايةً من يوم الغد بقية المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم على أغلب المناطق مع احتمال هطول أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية.
الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة نسبيًا مثيرة للأتربة على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية، ولا تتجاوز 17 درجة مئوية على المناطق الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر بدايةً من يوم الغد مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة.
الرياح: جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تصل سرعتها (60 كم/س ) مثيرة للأتربة والغبار مما تسبب في هبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق, تتحول غدا إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع تحسن في الرؤية الأفقية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 23 و28 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا بدايةً من يوم الغد.

الجفرة – سبها - غـات – غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول غدا إلى شمالية غربية فشمالية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 26 و28 درجة مئوية، وتسجل على غدامس 20 درجة مئوية, وتسجل انخفاضًا ملحوظًا غدًا على أغلب المناطق.

الواحات- السرير- تازربو- الكفرة
حالة السماء: صافية.
الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.

الأرصاد: تقلبات جوية على مناطق شمال ليبيا
الأرصاد: تقلبات جوية على مناطق شمال ليبيا
الأرصاد: تقلبات جوية على مناطق شمال ليبيا
الأرصاد: تقلبات جوية على مناطق شمال ليبيا
الأرصاد: تقلبات جوية على مناطق شمال ليبيا
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