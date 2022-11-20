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وزير الخارجية اليوناني: إلغاء زيارتي لطرابلس مسألة رمزية وجوهرية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 نوفمبر 2022, 02:25 صباحا
وزير الخارجية اليوناني: إلغاء زيارتي لطرابلس مسألة رمزية وجوهرية
وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس متحدثا للصحفيين، الخميس 6 أكتوبر 2022. (فيديو عبر حسابه على تويتر)
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تحدث وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، عن زيارته الأخيرة إلى ليبيا، موضحا أن توجهه إلى طرابلس كان من أجل لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وذلك بطلب منه، معتبرا أن ظهور وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في المطار يعني أنه «لم يجر الوفاء بالاتفاق».

والخميس الماضي، وصل ديندياس إلى مطار معيتيقة حيث كانت في انتظاره المنقوش؛ لكنه رفض النزول من طائرته وقرر التوجه إلى مدينة بنغازي، متذرعا بأنه «كان من المقرر أن يلتقي المنفي، إلا أن وزارة الخارجية خرقت الاتفاق بعدم الاجتماع بهم». واستهجنت وزارة الخارجية موقف الوزير اليوناني وقررت سحب السفير الليبي لدى أثينا، كما استدعت القائم بالأعمال اليوناني لدى ليبيا لتقديم توضيحات بالخصوص. 

وفي حوار مع جريدة «نيو ويك أند» عاد ديندياس للحديث عن أسباب إلغاء زيارته التي كانت مقررة إلى طرابلس قائلا: «طلب منا المنفي الذهاب إلى طرابلس. وافقنا كتنازل شخصي له شرط عدم وجود اتصالات أو اتصالات رسمية مع الحكومة الموقتة (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة). كنا سنذهب ونراه ونغادر. وحقيقة ظهور المنقوش تعني أنه لم يتم الوفاء بالاتفاق».

ديندياس: إلغاء زيارتي لطرابلس مسألة رمزية وجوهرية
وقال الوزير اليوناني إن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لديها «تفويض محدود، ولا يمكنها التوقيع على الاتفاقيات»، وأضاف: «موقف الأمم المتحدة يفيد بأن هذه الحكومة غير مخولة بالتوقيع على الاتفاقيات».

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ومن أجل ذلك، اعتبر ديندياس إن قراره إلغاء زيارته طرابلس كان بمثابة «مسألة رمزية وجوهرية»، ومضى موضحا «يقولون إن هذه الحكومة (حكومة الوحدة) يجب أن تجري انتخابات. وهي لا تجري انتخابات فحسب، بل إنها تستفيد من استمرار وجودها، وتستغل موارد ليبيا كما تشاء وتوقع اتفاقيات مع الأتراك. هذا لا يمكن أن يحدث»، على حد تعبيره.

كيف ستكون علاقات اليونان مع ليبيا؟
وبخصوص علاقة اليونان بليبيا بعد ما حدث، قال ديندياس: «ستبقى علاقاتنا مع ليبيا كما هي من جانبنا. سنحاول- وكان هذا هو الغرض من الزيارة- للحفاظ على علاقة قوية مع شرق ليبيا، وبالتالي مع البرلمان، مع مجلس يعطي قوة لموقفنا ضد قبول و إبرام معاهدات غير قانونية مع الأتراك. ومن ناحية أخرى، سنحاول منع توسع التفاهمات التعاقدية مع تركيا».

وبالنسبة لموقف رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر من الاتفاقية مع تركيا، قال الوزير اليوناني: «كان صالح وحفتر على الخط الذي نودهما أن يكونا عليه. وأكدا أن الوجود التركي ضار وغير مقبول. وكان من المهم رؤية صالح وحفتر؛ لأنهما ذهبا إلى تركيا».

وعن إمكانية إجراء انتخابات في ليبيا قريبا، اعتبر ديندياس أن إمكانية إجراء الاستحقاق قد «تراجعت كثيرا».

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