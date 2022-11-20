منارة بنغازي تتلون بالأزرق احتفالا باليوم العالمي للطفل

القاهرة - بوابة الوسط

جرت إضاءة منارة بنغازي باللون الأزرق وشعار منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» احتفالا باليوم العالمي للطفل، الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام.

وتأتي الخطوة في ضوء إعلان المنظمة الأممية إضاءة المعالم والمباني الشهيرة في ليبيا باللون الأزرق احتفالات بيوم الطفل العالمي، تحت شعار «ليبيا تتلون بالأزرق».

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«يونيسف»: أطفال ليبيا يعانون الآثار المدمرة للنزاعات

وللمناسبة ذاتها، قالت «يونسيف» في بيان، إن الأطفال في منطقة الشرق الأوسط لا يزالون يعانون الآثار المدمرة للنزاعات التي طال أمدها والعنف المجتمعي والذخائر المتفجرة ومخلفات الحرب والاضطرابات السياسية والاجتماعية الموجودة في عديد الدول، بما في ذلك ليبيا وإيران والعراق والسودان وسورية واليمن وفي النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني.

وأعادت المنظمة التذكير «بمقتل 3 أطفال على الأقل في أعمال العنف في العاصمة طرابلس في وقت سابق من العام»، مشيرًا إلى «مقتل ما يقرب من 580 طفلاً بسبب النزاعات والعنف في عديد الدول في المنطقة بمعدل يزيد على 10 أطفال كل أسبوع».