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رفع دعوى قضائية ضد 25 متهما بالفساد بينهم مديرين بالمصرف التجاري

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 نوفمبر 2022, 12:24 صباحا
رفع دعوى قضائية ضد 25 متهما بالفساد بينهم مديرين بالمصرف التجاري
النائب العام المستشار الصديق الصور. (أرشيفية: مكتب النائب العام)
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أعلن مكتب النائب العام، الأحد، رفع دعوى قضائية ضد 25 متهما من بينهم مديري فروع المصرف التجاري الوطني وموظفين به، ومفوضي إدارة حسابات شركات وزبائن لدى المصرف؛ بتهم تتعلق بالاستيلاء على المال العام والفساد وغسل الأموال.

وجاء ذلك بعدما باشر وكيل نيابة البيضاء الجزئية إجراءات التحقيق حول أنشطة «جماعية إجرامية» صممت مخططا ييسر لها الولوج إلى قاعدة بيانات المصرف التجاري الوطني، وفق بيان صادر عن المكتب العام.

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وحسب البيان، فقد استهدفت هذه الجماعة «تزوير بيانات حسابات مصرفية بإدراج أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة، وتعظيم مديونية المصرف، وإجراء تحويلات مالية فاقت عشرين مليون دينار، وتمويه مصدرها بإجراء تحويلات داخلية إلى حسابات أشخاص أسهموا في المشروع الإجرامي بعلمهم أن تلك الأموال غير ذات مشروعية».

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