«الكهرباء» تبحث الاستفادة من خبرة الشركات الأميركية في مجال الطاقة البديلة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد عمر المشاي، السبت، مع مديرة الغرفة التجارية الأميركية بليبيا ديبي هيرست، سبل بناء جسر تواصل ورفع التعاون مع الشركات الأميركية بما يخدم استقرار الشبكة، ورفع قدرتها الإنتاجية.

وتناول اللقاء الذي حضره نائب الغرفة التجارية الاميركية بليبيا أحمد الغزالي، إمكانية رجوع خدمات الشركات الأميركية في مجال الطاقة بليبيا كسابقتها من الشركات الألمانية والتركية، والاستفادة من خبرة الشركات الأميركية في مجال الطاقة البديلة، وفق بيان صادر عن شركة الكهرباء.

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وتطرق اللقاء أيضا، إلى استعراض إمكانية دخول الشركة الأميركية بخطط تكون نتائجها قصيرة المدى بهدف تحسين وضع الكهرباء في ليبيا. بدوره، أثنى المشاي على التعاون المنتظر بين الطرفين، فيما حثت ديبي هيرست الشركات الأميركية المختصة لبذل أقصى الجهد في تقديم الدعم اللازم.