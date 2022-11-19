توصية بغلق سلخانة في الجفارة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أوصى مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم السبت، بغلق سلخانة ذبح فوري بمدينة العامرية في منطقة الجفارة؛ لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية.

ورصد مفتشو فرع المركز في الجفارة خلال جولة على محلات مدينة العامرية ومن ضمنها سلخانة ذبح فوري انبعاث روائح كريهة من السلخانة، وسوء نظافتها العامة، وعملها دون ترخيص، فضلا عن افتقارها لبرنامجي الأمني والسلامة ومكافحة الآفات، وفق بيان المركز.

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وشملت المخالفات أيضا عدم وجود شهادات صحية للعاملين بالسلخانة، ووجود مواد غذائية مخزنة داخلها، وسوء محيطها البيئي، وعدم تقيد العاملين بالزي المخصص. وقرر المركز التوصية بقفل السلخانة، وإحالة المعني إلى وحدة الحرس البلدي بالفرع.

من داخل السلخانة الموصي بغلقها في الجفارة، 19 نوفمبر 2022. (مركز الرقابة على الأغذية)

من داخل السلخانة الموصي بغلقها في الجفارة، 19 نوفمبر 2022. (مركز الرقابة على الأغذية)

من داخل السلخانة الموصي بغلقها في الجفارة، 19 نوفمبر 2022. (مركز الرقابة على الأغذية)

من داخل السلخانة الموصي بغلقها في الجفارة، 19 نوفمبر 2022. (مركز الرقابة على الأغذية)

من داخل السلخانة الموصي بغلقها في الجفارة، 19 نوفمبر 2022. (مركز الرقابة على الأغذية)