بسبب وعكة صحية.. طائرة الخطوط الليبية تعود أدراجها بعد إقلاعها صوب الإسكندرية

القاهرة - بوابة الوسط

اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية للعودة إلى مطار معيتيقة بعد إقلاعها متجهة إلى مدينة الإسكندرية المصرية، وذلك بعد تعرض راكبة إلى وعكة صحية.

وقالت الخطوط الليبية في بيان، إن قائد رحلة صباح اليوم المتجهة إلى الإسكندرية اضطر إلى العودة مجددًا إلى مطار معيتيقة بسبب «وجود راكبة مريضة وحالتها مستعصية».

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وعادت الشركة وأعلنت في بيان منفصل، إقلاع طائرة رحلتها «LN210» القاصدة مطار الإسكندرية، مكتفية بالقول: «نحمد الله على سلامة الراكبة المريضة ونسأل الله الشفاء العاجل لها».