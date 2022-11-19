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الفرد مقابل 7 آلاف دينار.. ضبط شبكة لتهريب البشر في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 نوفمبر 2022, 08:05 مساء
الفرد مقابل 7 آلاف دينار.. ضبط شبكة لتهريب البشر في بنغازي
أفراد شبكة التهريب مع الأموال المضبوطة معهم، 18 نوفمبر 2022. (مديرية أمن بنغازي)
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أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على عناصر شبكة لتهريب البشر إلى إيطاليا عن طريق البحر انطلاقاً من شواطئ قنفودة ودريانة.

ووردت معلومات تفيد بامتهان عصابة النصب والاحتيال على العمالة الوافدة، خاصة من الجنسيتين البنغالية والسودانية عبر تهريبهم إلى إيطاليا عن طريق البحر عبر مركب صيد مقابل 7 آلاف دينار للفرد الواحد، وفق بيان صادر عن المديرية.

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وبتكثيف عمليات البحث والتحري جرى تحديد هوية وضبط أحد عناصر الشبكة وهو سوداني الجنسية يدعى «ص.م.س» من مواليد 1995، يتولى مهمة تسلم المبالغ المالية من العمالة الوافدة، وتسليمها إلى شخص ليبي الجنسية جار البحث عنه.

استدراج أفراد الشبكة والقبض عليهم
وحسب البيان، فقد نسقت مديرية الأمن مع أحد العمالة الوافدة لاستدراج أفراد شبكة التهريب والقبض عليهم. وبالفعل جرى ضبط خمسة أشخاص أحدهم ليبي الجنسية واثنان من الجنسية السودانية ومثلهما من الجنسية البنغالية.

كما جرى ضبط المركب المستعمل في عمليات التهريب. وخلال التحقيقات اعترف المتهمون بما نسب إليهم وأفادوا بتنفيذهم نحو 20 عملية عن طريق البحر عبر شواطئ مناطق قنفودة ودريانة. واتخذت الإجراءات القانونية كافة تجاه المتهمين وجرت إحالتهم إلى النيابة العامة.

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