استمرار العمل في رصف طريق المقبرة وإنشاء بوابة إلكترونية بالأبيار

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت بلدية الأبيار، اليوم السبت، استمرار العمل لرصف طريق «المقبرة» بحي الحدائق، وإنشاء بوابة إلكترونية بالمدخل الغربي للبلدية.

ويواصل فنيو الشركة المنفذة لرصف الطريق «قلعة بغداد القابضة» أعمالهم من أجل الانتهاء منه، وذلك بعد البدء فيه 8 أكتوبر الماضي.

وتقدم عميد بلدية الأبيار محمد ربيش القطراني بالشكر إلى العاملين بالشركة المنفذة لرصف الطريق، وبخاصة رئيس مجلس إدارة الشركة جبريل البدري.

دعوة المواطنين للتعاون من أجل إنهاء رصف طريق «المقبرة»

وأثنى القطراني علي مجهودات الشركة وسرعة العمل، داعيا المواطنين إلى مساعدة الشركة أثناء العمل وعدم عرقلتهم بالمرور بأماكن العمل إلى حين الانتهاء من رصف الطريق في أسرع وقت.

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إلى ذلك، يتواصل العمل بالبوابه الغربية للبلدية لانشاء البوابة الإلكترونية، إذ جرى الانتهاء من وضع القواعد الخرسانية. وتنفذ هذا المشروع شركة «الميدفين».

جانب من أعمال تمهيد ورصف طريق «المقبرة» ببلدية الأبيار، 19 نوفمبر 2022 (البلدية)

جانب من أعمال تمهيد ورصف طريق «المقبرة» ببلدية الأبيار، 19 نوفمبر 2022 (البلدية)

جانب من أعمال تمهيد ورصف طريق «المقبرة» ببلدية الأبيار، 19 نوفمبر 2022 (البلدية)