احتفالية بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال.. والماقوري: نسعى لنشر ثقافة العمل الحر

القاهرة - بوابة الوسط

احتفلت وزارة العمل التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال، في مناسبة أقيم على هامشها معرض لإبراز الأفكار الرائدة في سوق العمل، وبعض المنتجات اليدوية.

حضر الاحتفالية وكيل وزارة العمل لشؤون الاستخدام د. علي الهادي الماقوري ووكيل وزارة الشباب أحمد الكاتب، ومديرو الجهات التابعة لوزارة العمل، ومنها: صندوق التسهيلات المالية والمركز الليبي الدولي وصندوق تنمية الموارد البشرية، والمركز الليبي الصيني.

تحويل الأفكار إلى مشروعات.. هدف احتفالية ريادة الأعمال

وقال الماقوري إن الاحتفال هدفه تشجيع فكر ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر للباحثين عن وظائف، وتنمية قدراتهم وتطوير مهاراتهم في تحويل الأفكار إلى مشروعات.

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جلسات نقاش تجمع المبتكرين ورواد الأعمال

وأشار إلى إقامة أنشطة، ومسابقات، وندوات ومحاضرات حول المشروعات الريادية، وبرامج تدريبية وورش عمل وجلسات نقاشية تجمع المبدعين والمبتكرين ورواد ورائدات الأعمال بالمختصين والأكاديميين.

وأقيمت مائدة مستديرة بإشراف ورعاية الجهات التابعة بحضور النخب والمهتمين ومديري الإدارات والمكاتب بوزارة العمل، إذ جرت مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بريادة الأعمال.

جانب من احتفالية الأسبوع العالمي لريادة الأعمال التي نظمتها وزارة العمل بحكومة الدبيبة، 19 نوفمبر 2022. (الوزارة)

جانب من احتفالية الأسبوع العالمي لريادة الأعمال التي نظمتها وزارة العمل بحكومة الدبيبة، 19 نوفمبر 2022. (الوزارة)

جانب من احتفالية الأسبوع العالمي لريادة الأعمال التي نظمتها وزارة العمل بحكومة الدبيبة، 19 نوفمبر 2022. (الوزارة)