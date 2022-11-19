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«الكبير» يبحث تشجيع الشركات الأميركية على الاستثمار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 نوفمبر 2022, 05:53 مساء
«الكبير» يبحث تشجيع الشركات الأميركية على الاستثمار في ليبيا
جانب من الاجتماع الافتراضي بين الصديق الكبير والغرفة التجارية الأميركية، 17 أكتوبر 2022 (المصرف المركزي)
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قال مصرف ليبيا المركزي إن محافظه الصديق الكبير اجتمع مع مجموعة الغرفة التجارية الأميركية، عبر تقنية الفيديو، الخميس الماضي، إذ جرى بحث مسألة تشجيع الشركات الأميركية للاستثمار في ليبيا.

وأوضح بيان للمصرف اليوم السبت، أن الاجتماع تناول جهوده «لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي والحفاظ على الاستدامة المالية للدولة في ظل الأزمات التي مرّت بها البلاد، واستمرار تطوير معدلات الإفصاح والشفافية، ودعم جهود المؤسسة الوطنية للنفط ومشروعها لرفع معدلات الإنتاج والتصدير».

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تعزيز العلاقات مع الشركات الأجنبية محور نقاش مع الجانب الأميركي
كما تناول الطرفان أهمية تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني بالشراكة مع الشركات الأجنبية «لنقل المعرفة وتوظيفها في ليبيا».

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