«الكبير» يبحث تشجيع الشركات الأميركية على الاستثمار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال مصرف ليبيا المركزي إن محافظه الصديق الكبير اجتمع مع مجموعة الغرفة التجارية الأميركية، عبر تقنية الفيديو، الخميس الماضي، إذ جرى بحث مسألة تشجيع الشركات الأميركية للاستثمار في ليبيا.

وأوضح بيان للمصرف اليوم السبت، أن الاجتماع تناول جهوده «لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي والحفاظ على الاستدامة المالية للدولة في ظل الأزمات التي مرّت بها البلاد، واستمرار تطوير معدلات الإفصاح والشفافية، ودعم جهود المؤسسة الوطنية للنفط ومشروعها لرفع معدلات الإنتاج والتصدير».

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