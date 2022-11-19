وزارة العمل توقف منح أذونات مزاولة التدريب في المهن الطبية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، اليوم السبت، إيقاف منح أذونات مزاولة أنشطة التدريب في مجالات المهن الطبية والطبية المساعدة وكافة المهن التي لها علاقة بالصحة العامة بمحتلف مجالاتها بداية من 16 نوفمبر الجاري.

وقالت الوزارة في بيان إن القرار هدفه تنظيم منح أذونات مزاولة أنشطة التدريب في تلك المجالات الطبية.

وأضافت أن تلك الخطوة تأتي في إطار سعيها إلى تنظيم الإجراءات المتعلقة بمنح أذونات مزاولة الأنشطة التدريبية والحرفية المختلفة التي يجري تنفيذها من قبل الشركات والمراكز التدريبية بالقطاع الخاص».

- الدبيبة يقرر صرف المليار الثالث لمنحة الزواج وتفعيل لائحة المهن الطبية

- وزير الصحة يبحث زيادة رواتب أصحاب المهن الطبية المساعدة

الوزارة: هدف الإيقاف اتباع المعايير المهنية والعلمية الحديثة

كما ترى الوزارة أن هذا الإيقاف جاء من منطلق «حرصها على التأكد من الوصول لأفضل المخرجات التدريبية وضمان اتباع المعايير المهنية والعلمية الحديثة التي تلبي طموحات الباحثين عن العمل وتضمن توفير ممارسي مهن وحرف وفقاً لأفضل الممارسات العلمية المتبعة في هذه المجالات».

القرار صدر عن إدارة متابعة جودة التدريب، ويستمر العمل به إلى حين التنسيق مع مجلس التخصصات الطبية والجهات ذات العلاقة بهذا الشأن.