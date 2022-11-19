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باشاغا يدعو لضمانات قانونية لرأس المال الخاص: يجب ألا يُهدد بنزع الملكية أو التأميم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 نوفمبر 2022, 04:01 مساء
باشاغا يدعو لضمانات قانونية لرأس المال الخاص: يجب ألا يُهدد بنزع الملكية أو التأميم
باشاغا خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي ببنغازي، 19 نوفمبر 2022. (صورة من فيديو للمؤتمر: حكومة باشاغا)
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أكد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا ضرورة «توفير الضمانات القانونية لرأس المال الخاص، دون الخوف من نزع الملكية أو التأميم أو تغول السلطة العامة للدولة في شؤون أعمال القطاع الخاص».

وأضاف باشاغا، في افتتاح مؤتمر مستقبل الاقتصاد الوطني بمدينة بنغازي اليوم السبت، أنه من الواجب مشاركة القطاع الخاص في التنمية والتطوير، وتحديد الهوية الاقتصادية للدولة.

تأثير الفكر الاشتراكي ومحدودية مصادر الدخل على وضع الاقتصاد
ولفت إلى استمرار حالة الركود وعجز مؤسسات الدولة على معالجة المشاكل الاقتصادية التي «تهدد البنية الاقتصادية الليبية المشوهة أصلا بفعل تراكمات الفكر الاشتراكي ومحدودية مصادر الدخل».

واعتبر أن «ليبيا تواجه تحديات جسيمة في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية خانقة، وتهديدات في إمدادات الطاقة والغاز وفرص العمل، بما يكفل للفرد الحد الأدنى من الدخل».

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الليبيون أنهكتهم الأزمات الاقتصادية
ويرى باشاغا أن «الشعب الليبي أنهكته الأزمات وهموم الحياة، وانعدام الخدمات، وهو ما يتطلب الشراكة الحقيقية بين رجال الأعمال والدولة لإعادة جلة الاقتصاد الليبي، بشرط أن يعي كل طرف مسؤولياته وواجباته.

وفيما يخص القطاع المصرفي، قال إن هذا القطاع «شبه معطل في تنمية القطاع الخاص ولذلك يجب التخلص من العراقيل الإدارية والفنية والتشريعية التي تعيق عمل المصارف».

واعتبر أن «التنمية المستدامة والحقيقية لن تتحقق باحتكار القطاع العام لمشروعات التنمية، فلا سبيل للتنمية والتقدم إلا بمشاركة فعالة من القطاع الخاص المحلي أولا ثم الأجنبي ثانيًا، وذلك بالمشاركة مع الشركات المحلية».

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