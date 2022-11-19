عون يدعو الشركات العالمية للاستثمار في النفط والغاز: لدينا مناطق شاسعة لم تكتشف بعد

القاهرة - بوابة الوسط

دعا وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد عون، الشركات العالمية للاستثمار في قطاع النفط والغاز الليبي، وذلك خلال لقائه السفير النسماوي لدى ليبيا كريستوفر مينبرج.

بحث الطرفان خلال اللقاء، الذي عُقِد الخميس الماضي، آليات التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة، في ظل القوانين النافذة في الدولة الليبية وبخاصة في قطاع النفط والغاز.

آفاق الاستثمار في ليبيا

وتحدث عون عن آفاق الاستثمار في القطاع في المناطق البحرية والبرية، مشيرًا إلى أن «الدولة الليبية ما زالت بها مناطق شاسعة لم تكتشف بعد».

- مؤسسة النفط: الإنتاج مليون و207 آلاف برميل.. واستهلاك الغاز 635 مليون قدم مكعب

- أسعار النفط تنخفض مع ارتفاع الإصابات بـ«كورونا» في الصين

- الانتهاء من مشاريع لإنتاج النفط بحوضي سرت وغدامس

استعداد نمساوي لمساعدة ليبيا

وقالت وزارة النفط في بيان إن السفير النمساوي أشاد بالدور الذي تلعبه وزارة النفط والغاز، مضيفا أن بلاده يمكنها تقييم الفرص المتاحة في مجال النفط والغاز الليبي، وأنه على استعداد لتقديم المساعدة لما فيه مصلحة البلدين.

شارك في الاجتماع مدير عام الإدارة العامة للشؤون الفنية بالوزارة مصطفى عبدالله بن عيسى، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية عادل فرج جبريل، ومدير مكتب العلاقات والتعاون الدولي بالوزارة عاصم محمد أبوزيد.