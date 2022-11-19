باشاغا: يجب تفعيل دور القطاع الخاص وتحسين وضع المصارف

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص وتحسين القطاع المصرفي للنهوض بالاقتصاد الليبي، وذلك خلال مشاركته في افتتاح مؤتمر اقتصادي بمدينة بنغازي، اليوم السبت.

عقد المؤتمر التمهيدي للسياسات العامة الاقتصاد والاستثمار والتمويل في ليبيا تحت شعار «نحو هوية مستقبلية راسخة للاقتصاد الوطني»، بمشاركة وحضور وفود من غرف التجارة سبها والزنتان والغربية وطرابلس ومرزق ودرنة والبيضاء ومصراتة.

وأضاف باشاغا، أن الحكومة الليبية ستدعم القطاع الخاص لثقتها بقدرته على تطوير الاقتصاد الوطني.

نائبان ووزراء يحضرون المؤتمر

حضر باشاغا المؤتمر بصفته رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب ووزير الاقتصاد والتجارة المكلف أيضًا، كما حضره نائب رئيس الوزراء سالم الزادمة، وعضوا مجلس النواب، بدر النحيب، وسعيد مغيب وعدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي السيد صقر أبوجواري.

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كما شارك فيه عدد من الأكاديميين والمسؤولين والمهتمين بالاقتصاد، وذلك بتنظيم غرفة التجارة والصناعة والزراعة ببنغازي.

تحديات أمام الاقتصاد الليبي

وافتتح المؤتمر بكلمة من باشاغا ذكر خلالها «التحديات الجسيمة التي تواجهها ليبيا في ظل ما يشهده العالم أجمع من أزمات اقتصادية».

وأشار إلى أن استمرار حالة الركود الاقتصادي تهدد ليبيا وتثقل كاهل المواطن؛ فيما جرى عرض أوراق بحثية للمشاركين في المؤتمر، تتناول عددًا من القضايا والمواضيع التي تهم الاقتصاد الليبي وكيفية معالجة المشاكل ووضع الحلول لها.

باشاغا خلال مشاركته في مؤتمر «نحو هوية مستقبلية راسخة للاقتصاد الوطني» ببنغازي، 19 نوفمبر 2022 (حكومة باشاغا)

باشاغا خلال مشاركته في مؤتمر «نحو هوية مستقبلية راسخة للاقتصاد الوطني» ببنغازي، 19 نوفمبر 2022 (حكومة باشاغا)

باشاغا خلال مشاركته في مؤتمر «نحو هوية مستقبلية راسخة للاقتصاد الوطني» ببنغازي، 19 نوفمبر 2022 (حكومة باشاغا)