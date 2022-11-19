بالصور.. حملات تفتيش بيئية في شحات رغم عدم تقاضي المرتبات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بلدية شحات استمرار حملات التفتيش البيئية رغم عدم تقاضي الموظفين في إدارة شؤون الإصحاح البيئي مرتباتهم حتى الآن.

وتضمنت الحملة الفروع البلدية في قرنادة والفائدية والمؤسسات التعليمية، وفق منشور للمكتب الإعلامي للبلدية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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زيارات المفتشين في شحات

وزار المفتشون مصنع البتروكميائيات ومحلات المواد الغذائية ومستلزمات العطور ومحلات الدواجن والخضروات وبيع المواد الزراعية، ومصانع الرخام وورش الحدادة، وأكدت إدارة شؤون الإصحاح البيئي بلدية شحات أن الحملات التفتيشية مستمرة.

من حملات التفتيش البيئية في شحات، 18 نوفمبر 2022. (بلدية شحات)

من حملات التفتيش البيئية في شحات، 18 نوفمبر 2022. (بلدية شحات)

من حملات التفتيش البيئية في شحات، 18 نوفمبر 2022. (بلدية شحات)

من حملات التفتيش البيئية في شحات، 18 نوفمبر 2022. (بلدية شحات)